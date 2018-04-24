NSU davasında Zschäpe'nin avukatı savcılığa yüklendi

10 kişiyi öldürmek, banka soygunu yapmak ve bombalı saldırılar düzenlemekle suçlanan ırkçı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütüne yönelik davanın görülmesine Münih’te devam edildi. Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasında baş sanık Beate Zschäpe'nin avukatı dün başladığı son savunmaya devam etti.

Avukat Hermann Borchert savunmasında Federal Başsavcılığın mütalaasını eleştirdi. Başsavcılığın olguları göz ardı ettiğini ya da iddianamedeki suçlamalara dair şüphe oluşturacak olayları dile getirmediğini ileri süren Borchert, buna örnek olarak iddia makamının mütalaada Zschäpe'nin açıklamalarına yer vermediğini ifade etti. Borchert, "Zschäpe’nin açıklamaları mütalaadaki suçlamaların birbiriyle örtüşmesi için prensip gereği kabul edilmedi" dedi.

Borchert ayrıca savcılığın olgu ve ipuçlarını sadece iddia makamının yönelttiği suçlama şemasına uyacak şekilde yorumladığını savunarak, Zschäpe'nin NSU örgütüne silah temin ettiği suçlamasını reddetmesini buna örnek gösterdi. Avukat, başsavcılığın Zschäpe’nin tek bir silah edindiğini bile kanıtlayamadığını savundu. Borchert ayrıca müvekkilinin NSU örgütünün intihar eden iki üyesi Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos’un işlediği cinayetlerde yer almak istemediğini de dile getirdiğini söyleyerek, "Müvekkilim bunu tamamen inkâr etti" dedi.

Zschäpe’nin avukatı Borchert son savunmaya dün başlamış ve müvekkilinin NSU örgütünün işlediği cinayetlerde suç ortaklığı yapmadığını ileri sürmüştü.

Müdahil avukatlardan Aziz Sarıyar: Savunma zayıf

Müdahil avukatlardan Aziz Sarıyar DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, Borchert'in savunma avukatı olarak görevini yerine getirmeye çalıştığını ancak ifadelerinin zayıf kaldığını belirtti. Sarıyar, "Dün ve bugün savunmayı yapan avukat (Hermann Borchert) duruşmaların çoğuna katılmadı. Duruşmalarda dinlenen şahitleri dinlemedi. Mahkemeye sunulan belgelerin değerlendirmesini yapıyor şimdi. Yani duymadığı ve görmediği şeyler üzerinden değerlendirme yapıyor. Federal Başsavcılığın mütalaasını sunduğu duruşmaların çoğuna da katılmadı" dedi. Sarıyar'a göre Borchert'in eli zayıf olduğu için son savunmada iddia makamına yüklenmeye çalışıyor.

Avukat Aziz Sarıyar

Sarıyar Beate Zschäpe'nin avukatının ardından diğer sanıkların avukatlarının son savunmalarını yapacağını söyleyerek, "Çok büyük bir sürpriz olmazsa davanın yazın bitmesini bekliyorum. Tabii değişik sebepler yüzünden aksamalar olabilir. Belki de diğer sanık avukatları yeni şahitler göstererek, reddi hakim dilekçeleri vererek davanın uzamasına neden olabilirler" dedi.

Sanıklar için istenen cezalar

Federal Başsavcılık mütalaasında sanık Beate Zschäpe hakkında örgütün işlediği 10 cinayet için ömür boyu hapis cezası almasını talep etmişti. Başsavcı sanık hakkında her cinayet için ayrı ayrı ömür hapis cezası istemişti.

Başsavcı mütalaasında Beate Zschäpe'nin aşırı sağcı örgütün tüm eylemlerindeki suç ortaklığının sabit bulunduğunu belirterek, Zschäpe'nin hapisten çıkması durumunda gözetim altında tutulması için de şartların oluşmuş olduğunu ifade etmişti. Başsavcı mütalaada örgüte yardım etmekle suçlanan Andre E. ile aynı şekilde örgüte yardım etmekle suçlanan tutuklu sanık Ralf Wohlleben hakkında 12 yıl hapis cezası talep etti. Davanın diğer sanıkları ise Carsten S. ve Holger G. de NSU örgütüne işlenen cinayetlerde yardım sunmakla suçlanıyor. Başsavcılık Holger G.'nin beş yıl, Carsten S.'nin ise üç yıl hapis cezası almasını istedi.

Savunma avukatlarının son savunmalarını iki ay önce yapmaları planlanıyordu. Ancak savunma avukatlarının mahkemeye verdiği reddi hâkim dilekçeleri sürecin gecikmesine neden oldu.

NSU örgütü 10 kişiyi öldürmek, iki bombalı saldırı ve 15 soygun düzenlemekle suçlanıyor. Zschäpe ve diğer iki örgüt üyesi 1998 - 2011 tarihlerinde yeraltına inmişti. NSU'nun diğer iki üyesi Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt yakalanmadan intihar etmişti.

DW, AFP, dpa / HT, BÖ

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