NSA Başkanı görevinden ayrılıyor

Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) Başkanı Mike Rogers görevini bırakmaya hazırlanıyor. Rogers kurum çalışanlarına yaptığı açıklamada ilkbaharda emekli olacağını duyurdu. Amerikan gizli servis çevreleri Rogers'in görevinden ayrılmayı planladığını doğruladı. ABD Başkanı Donald Trump'un yeni NSA Başkanı'nı bu ay içinde belirleyeceği belirtiliyor.

Mike Rogers 2014 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından NSA Başkanlığı'na getirilmişti. Dört yıllık görev süresi içinde kurumun adı birçok kez bilgi sızıntıları ile gündeme geldi. NSA'e ait gizli belgelerin Rusya'nın eline geçtiği iddia edildi. İstihbarat çalışmalarını ifşa eden NSA eski ajanı Edward Snowden 2013 yılında Rusya'ya sığınmıştı.

Rogers Amerikan başkanlık seçimlerinin Rusya'dan yapılan siber saldırılarla Trump'un lehine döndüğünü belirten, geçen yıl ocak ayında açıklanan raporu hazırlayan dört gizli servis şefinden biri.

AFP, HT/BW

© Deutsche Welle Türkçe