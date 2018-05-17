NOZ: Atom bombası Kuzey Kore'nin hayat sigortası

Frankfurter Allgemeine Zeitung ABD ile Kuzey Kore arasındaki zirve buluşmasının tehlikeye girmesini konu alan yorumunda Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u nükleer opsiyondan vazgeçirtmenin kolay olmayacağını vurguluyor:

"Kim Jong Un ABD Başkanı'ndan korkup yelkenleri suya indirmemiş miydi? Donald Trump alışılmışın dışındaki dış politikasının ilk zaferini Kuzey Kore cephesinde kazanmamış mıydı? Trump'ı hala dünya için nimet sayanlar bile şimdi sevinmekte acele ettiklerini teslim edeceklerdir. Kuzey Kore kolay teslim olmaz. Pyongyang'ın tepkisi Irak ve Libya'yı vuran ‘korkunç kaderi' hatırlatıyor. Her iki ülkenin diktatörleri atom bombaları olmadığı için alınyazılarını değiştirememişlerdi. Ama Kim Jong Un'un bombası var. Kim'den, anlaşmaları hiçe sayan bir başkanın sözlerine güvenip nükleer hayat sigortasından vazgeçmesi beklenmemeli.”

Süddeutsche Zeitung ABD Başkanının Singapur zirvesinin suya düşmesini isteyemeyeceğini öne sürüyor:

"ABD ile Kuzey Kore arasında atılan yumuşama adımlarının uyandırdığı beklentileri artık Donald Trump bile söndüremez. Bu nedenle zirvenin mutlaka gerçekleşmesini isteyecektir. Ama hangi bedel karşılığında? Başkan ile diktatörün neyi konuşacakları nedense merak edilmiyor. Barış anlaşmasını mı, nükleer silahların denetlenebilir tasfiyesini mi, Doğu Asya'da karşılıklı güvenin tesis edilmesini mi? Kuzey Kore beklenmedik şartlar öne sürerek buluşmayı tehlikeye soktu. Tepkisi askeri tatbikattan değil, barış sürecinin şartlarını ve ABD'nin Kore'deki askeri varlığını ilgilendiriyor. Trump zirve gösterisini kurtarmak için en ağır bedeli ödemeyi göze alıp Amerikan askerlerinin Güney Kore'den ayrılmasını kabul edebilecek mi?”

Neue Osnabrücker Zeitung'un yorumunda, Kore yarımadasının huzura kavuşmasını istiyorsa, Başkan Trump'ın muhataplarını ciddiye alması gerektiğini ifade ediyor:

"ABD Kim Jong Un'un son derece kendini beğenmiş biri olduğunu ve süper güçle göz hizasında oturup konuşmak istediğini idrak etmeli. Trump'ın güvenlik danışmanının Kuzey Kore'yi, Batı'nın rejim değiştirme politikasıyla kaosa sürüklenen Libya ile kıyaslaması, diplomatik becerisinin olmadığını gösteriyor. Washington iktidar sahiplerine saygı gösterirse, Pyongyang'dan istediğini elde edebilir. Amaç Kuzey Kore'yi dizginlemek olmalı. Kim Jong Un ekonomik yardım karşılığında nükleer güç statüsünden tek taraflı vazgeçmeye yanaşmayacaktır. Atom bombası onun hayat sigortasıdır. Anlaşılan, Kim'in bombasıyla yaşamayı öğrenmek zorunda kalacağız."

Straubinger Tagblatt gazetesinin zirveyi tehlikeye sokan gelişmelerle ilgili yorumu ise özetle şöyle:

"Zorla sağlanan yumuşamayı heba etmeye kalkışmak düşüncesizliktir ve dünyayı daha güvenli kılmamıştır. Amerikan diplomasisinin elinde atom silahlarının yayılmasını önlemek için başka imkânlar da vardı. Ancak Trump'ın B planının olmadığı anlaşılıyor. ABD böylelikle dünyanın güvenini biraz daha kaybetmiş oldu. ABD bu başkanla barış ve nükleer silahsızlanmanın simsarı olamaz. Trump anlaşma yapıcı olma yeteneğinden tamamen uzaktır.”

DW,dpa,AFP/AG, BK

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