 Nobelli yazarlardan Erdoğan′a açık mektup | DÜNYA | DW | 28.02.2018
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DÜNYA

Nobelli yazarlardan Erdoğan'a açık mektup

Nobel ödülü sahibi 38 yazar, müebbet hapis cezası alan gazeteciler Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu.

Kazuo Ishiguro

Erdoğan'a açık mektup yazan isimler arasında 2017 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Kazuo Ishiguro da bulunuyor.

Aralarında Svetlana Alexievich, J. M. Coetzee ve Kazuo Ishiguro'nun da bulunduğu 38 Nobel ödüllü yazar, 16 Şubat'ta ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan gazeteciler Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrı yaptı. Yazarlar tarafından kaleme alınan mektup, İngiliz The Guardian gazetesinde yayımlandı.

"Yazar ve düşünürlerin hukuka aykırı olarak değerlendirilen gözaltı ve mahkûmiyetleri nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti'ne, saygınlığına ve vatandaşlarının mutluluğu ile itibarına verilen zarara dikkatinizi çekmek istiyoruz" denilen mektupta, olağanüstü hâlin kaldırılması, bir an önce hukukun üstünlüğüne dönülmesi ve tam olarak ifade özgürlüğünün sağlanması için çağrıda bulunuldu. Bu yöndeki bir değişikliğin hem Altan kardeşler ve Ilıcak'ın temyiz aşamasında beraat etmesiyle hem de haksız yere gözaltında olan diğer kişilerin serbest bırakılmasıyla sonuçlanacağını savunan Nobelli yazarlar, "Daha da iyisi Türkiye'yi tekrar özgür dünyanın gururlu bir üyesi yapacaktır" diye ekledi.

Screenshot Youtube Journalisten Ahmet Altan Nazlı Ilıcak und Mehmet Altan

"Nisan 1998'de, okuduğunuz bir şiir nedeniyle kendiniz İstanbul belediye başkanlığından mahrum edildiniz, siyasi yasak aldınız ve 10 ay hapis cezasına çarptırıldınız" denilen mektupta, "Bu adil değildi, hukuka aykırıydı ve acımasızcaydı. O dönem sizi savunan birçok insan hakları örgütü şu an ülkenizde yaşanan ihlaller karşısında dehşete kapılmış durumda" ifadesi kullanıldı.

Erdoğan'ın Şubat 2009'da gazeteci-yazar Çetin Altan'a Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen Kültür Sanat Büyük Ödülü'nü takdim ederken "Türkiye artık büyük yazarlarını hapse atan o eski Türkiye değil. O dönem sonsuza dek geride kaldı" dediğini belirten Nobelli yazarlar, söz konusu konuşmayı dinleyenler arasında Çetin Altan'ın oğulları Ahmet ve Mehmet Altan'ın da bulunduğunu hatırlatarak şu soruyu yöneltti:

"Dokuz yıl sonra, müebbet hapse mahkûm edildiler. Bu esaslı bir çelişki değil mi?"

Ortak mektupta imzası bulunan Nobelli yazarlar şöyle:

Svetlana Alexievich, Philip W. Anderson, Aaron Ciechanover, J. M. Coetzee, Claude Cohen-Tannoudji, Elias J. Corey, Gerhard Ertl, Albert Fert, Edmond H. Fischer, Andrew Z. Fire, Andre Geim, Sheldon Glashow, Serge Haroche, Leland H. Hartwell, Oliver Hart, Richard Henderson, Dudley Herschbach, Avram Hershko, Roald Hoffmann, Robert Huber, Tim Hunt, Kazuo Ishiguro, Elfriede Jelinek, Eric S. Maskin, Hartmut Michel, Herta Müller, V. S. Naipaul, William D. Phillips, John C. Polanyi, Richard J. Roberts, Randy W. Schekman, Wole Soyinka, Joseph Stiglitz, Thomas C. Südhof, Jack W. Szostak, Mario Vargas Llosa, J. Robin Warren, Eric F. Wieschaus.

Ahmet Altan'a bir hapis cezası daha

Yaklaşık 1.5 yıldır hapiste olan Altan kardeşler ve Ilıcak 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla yargılandıkları davada "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ahmet Altan bugün ayrıca "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlarından yargılandığı başka bir davada suçlu bulunarak 5 yıl 11 ay hapis cezasına mahkûm edildi.

DW,AFP/CÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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