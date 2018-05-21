New York Borsası'na ilk kadın başkan

New York Menkul Kıymetler Borsası'nın (NYSE) 226 yıllık tarihinde ilk defa bir kadın yönetici başa geçiyor. New York Borsası'nın dahil olduğu International Exchange (ICE) şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, Cuma gününden itibaren dünyanın en fazla işlem yapılan borsasının başkanı Stacey Cunningham olacak.

226 yıldır işlem yapılan New York Borsası'nın 67'nci başkanı olmaya hazırlanan Cunningham, halihazırda Borsa'nın operasyon direktörü (COO) olarak görev yapıyor. 2014 yılından bu yana New York Borsası'nda başkanlık görevini yürüten Thomas Farley ise şirket alımı konusunda uzmanlaşan özel bir firmanın başına geçmek üzere bu görevinden ayrılıyor.

Cunningham'dan boşalan operasyon direktörlüğü (COO) görevine ise New York Borsası'nda kotasyon birimin başındaki John Tuttle getirildi.

Cunningham'ın New York Borsası'nın başına getirilmesiyle birlikte dünyanın en bilinen ve en fazla işlem yapılan borsalarından ikisinin başında kadın bir yönetici olacak. 2017 yılından bu yana Adena Friedman, teknoloji borsası olarak bilinen ve merkezi New York'ta bulunan Nasdaq borsasını yönetiyor.

AP/DÇÜ,ÖA

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