Nevruz finali Diyarbakır’da yapıldı | TÜRKİYE | DW | 21.03.2018

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) tarafından oluşturulan merkezi komisyon tarafından belirlenen takvime göre 17 Mart’ta startı verilen kutlamalar 40 ayrı merkezde düzenlendi. Silvan ilçesinde başlayan Nevruz kutlamalarının finali Diyarbakır’da yapıldı. Doğu ve Güneydoğu illerinin yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Manisa gibi batı illerinde de Nevruz organizasyonları yapıldı. Geçtiğimiz yıl 33 merkezde kutlanmıştı.

Hazırlıklar akşam başladı

Kutlamalar saat 11.00'de başlasa da Salı akşamından itibaren Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri gece boyunca kentin pek çok bölgesinde yol ve sokak uygulamaları gerçekleştirdi. Diyarbakır’ın tüm giriş-çıkışları kontrol altına alındı ve araçlar ince aramadan geçirildi.

Nevruz alanının bulunduğu Bağlar ilçesinde pek çok yol trafiğe kapatıldı. Sabah alana yakın bir noktada yer kapmak isteyen seyyar satıcılar geceden barikatla kapatılmış alana geldiklerinde güvenlik güçlerinin yasağıyla karşılaştılar. Güvenlik gerekçesi ile seyyar satıcılar ancak ilk arama noktası civarında yer bulabildiler. Önceki yıllarda olduğu gibi katılımcılar araçtan indikten sonra yaklaşık bir kilometre yürüyerek alana ulaştılar. Yabancı plakalı pek çok minibüs ve otobüs kent dışından gelenleri alana taşıdı.

Her sene kutlamaları parkın dışındaki ağaçlık alanlarda izlemeyi tercih edenler aileleriyle birlikte piknik yaparlardı ancak bu sene dört ayrı noktada ince aramadan geçirilenlerin, alana kebap şişi, bıçak, mangal, semaver gibi malzemeleri sokmalarına izin verilmedi. Kutlamalarda Halime Ömeri, Xéro Abbas, Rojhılat Ma ve Bandista Müzik grubunun şarkıları dinlendi.

Afrin vurgusu

Kutlamalarda “Newroz Direniştir; Faşizme Karşı Halkların Baharıdır” sloganı benimsenmişti. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, DTK Eşbaşkanı Bedran Öztürk ve Ahmet Türk’ün konuşmalarında da bu slogana vurgu yapıldı. Konuşmaların bir başka odak noktası da Türkiye’nin Afrin’e düzenlediği harekâttı. Türkiye’nin, başlattığı harekâtın 58'inci gününde Afrin kent merkezine girilmesinin ardından Diyarbakır’da bir araya gelen 77 sivil toplum, meslek örgütleri ile siyasi partiler, “Afrin, IŞİD’den kaçanlara ev sahipliği yapan, barış ve kardeşlik vahasıydı. Şimdi bu ortak yaşam vahası kurutulmak isteniyor” denilerek tepkilerin ortaya konması için 21 Mart’ta “Afrin için Nevruz alanlarına çıkma” çağrısı yapılmıştı.

DTK Eşbaşkanı Bedran Öztürk, Afrin halkı tarafından gönderildiğini söylediği bir mektup okudu. Öztürk, Türkiye’nin Afrin’deki demografik yapıyı değiştirmeye çalıştığını iddia ederek harekâtı işgal olarak değerlendirdi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’da Afrin’e yapılan harekâtı eleştirerek bütün Kürtlerin Afrin halkının yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Meydanda sık sık AKP ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine sloganlar atıldı.

Bu yıl 11-15.00 saatleri arasında yapılan final Nevruz kutlamaları belirlenen saatte sona erdi. Programın sonuna doğru barikatı aşıp sahne önüne gelenlerle polis arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. İki gazeteci gözaltına alındı.

Kadir Konuksever / Diyarbakır

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