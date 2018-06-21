 Netanyahu′nun eşine dolandırıcılık suçlaması | DÜNYA | DW | 21.06.2018

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DÜNYA

Netanyahu'nun eşine dolandırıcılık suçlaması

İsrail'de Başbakan Netanyahu'nun eşi, Başbakanlık konutu için yaptığı harcamalar nedeniyle yargının takibinde. Sara Netanyahu hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldı.

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Sara ve Benyamin Netanyahu

İsrail'de savcılık, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu hakkında dolandırıcılık ve güveni suistimal suçlamasıyla iddianame hazırladı.

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Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung, İsrail Başbakanı Netanyahu’yla ilgili karikatürü tepkilere neden olan çizerin görevine son verdi. İşten çıkarılan karikatürist ise antisemitist olduğu yönündeki eleştirileri reddetti. (18.05.2018)

Tel Aviv'de binlerce İsrailli, Başbakan Benyamin Netanyahu’yu protesto için bir hafta sonra tekrar sokaklardaydı. İsrailli liderin ismi iki yolsuzluk dosyasında geçiyor. (10.12.2017)

İsrail polisi, tamamlanan iki soruşturma sonucunda Başbakan Netanyahu hakkında rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla dava açılması için tavsiyede bulundu. (13.02.2018)

59 yaşındaki Sara Netahyahu hakkındaki soruşturmanın arkasında Başbakanlık konutu için yaptığı harcamalar yatıyor.

Netanyahu'nun bir yemek firmasından 97 bin dolarlık catering hizmeti almasının ortaya çıkması dolandırıcılık iddialarına neden olmuştu. Netanyahu'nun bu siparişi verebilmek için yardımcısı ile birlikte konutta aşçı bulunmadığı yönünde yanlış bilgi verdiği iddia ediliyor. İsrail yasaları Başbakanlık konutuna yemek siparişi verilebilmesi için konutta aşçı bulunmamasını şart koşuyor. Sara Netanyahu hakkındaki dolandırıcılık iddiasını reddediyor.

Yolsuzluk iddialarına rağmen Netanyahu'ya destek

Bu, Netanyahu ailesinin karşı karşıya kaldığı ilk usulsüzlük suçlaması değil. 68 yaşındaki İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında da açılmış yolsuzluk davaları bulunuyor. Netanyahu bu davalardan birinde, İsrailli zenginlerden finansal ve kişisel iltimas karşılığında 240 bin euroluk puro, şampanya ve mücevher kabul etmekle suçlanıyor. Bir diğer davada ise Netanyahu ülkenin önde gelen gazetelerinden Yediot Aharonot'un sahibi ile kendisini destekleyen yayınlar yapması için anlaşma yapmaya çalışmakla suçlanıyor. Netanyahu ise hakkındaki iddiaları reddediyor ve "cadı avı" ile karşı karşıya olduğunu öne sürüyor.

Kendisine ve eşine yönelik suçlamalara rağmen Netanyahu, İsrail siyasetindeki en güçlü isim olmayı sürdürüyor. Anketler, Aralık 2019'da yapılacak parlamento seçimlerinin bugün yapılması durumunda Netanyahu'nun partisi Likud'un mecliste en fazla koltuğu alacağını gösteriyor. 

AFP,rtr,AP/ÖA,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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