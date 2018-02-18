 Netanyahu′dan İran′a: İsrail′in kararlılığını test etmeyin | DÜNYA | DW | 18.02.2018
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DÜNYA

Netanyahu'dan İran'a: İsrail'in kararlılığını test etmeyin

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada İsrail’in düşürdüğü insansız hava aracının bir parçasını göstererek İran’a "İsrail’in kararlılığını test etmeyin" dedi.

München MSC 2018 | israelischer Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (picture-alliance/dpa/MSC 2018/L. Preiss)

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, İran'a sert mesajlar gönderdi. İsrail hava sahasında düşürüldüğü belirtilen bir insansız hava aracının parçasını göstererek, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'e hitap eden Netanyahu, "Sayın Zarif bunu tanıdınız mı? Size ait. İran'ın tiranlarına şu mesajımla Tahran'a dönebilirsiniz: İsrail'in kararlılığını test etmeyin" dedi.

İran'ın Suriye'deki askeri varlığını genişletmesine izin vermeyeceklerini söyleyen Netanyahu, "İran'ın bize tehdit oluşturacak yeni bir terör üssü kurmasına izin vermeyeceğiz" dedi. 

İsrail'in gerekli olması halinde sadece İran'ın "vekillerine" değil, bizzat kendisine de saldırabileceğini vurgulayan Netanyahu'nun, bu sözleriyle Beşar Esad rejimine destek veren Hizbullah'ı kastettiği belirtiliyor.

Konuşmasında İran'ın nükleer programına da değinen Netanyahu uluslararası anlaşmaya rağmen İran'ın hala büyük bir tehlike oluşturduğunu belirtti. Netanyahu, "Tahran balistik füzelerin geliştirilmesi için çalışmaya devam ediyor. İran nükleer silah geliştirir geliştirmez saldırganlığı kontrol edilemeyecek" dedi. 

İsrail ordusu geçen hafta Suriye'den havalanan ve İran'a ait olduğu belirtilen bir İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) İsrail hava sahasını ihlal etmesi üzerine düşürüldüğünü ve buna karşılık Suriye'de İran'a ait hedeflere hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.

AFP, dpa, rtr / HT, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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