Netanyahu'dan Erdoğan'a Kıbrıs ve Afrin suçlaması

Gazze sınırında geçen Cuma gerçekleşen bir protesto gösterisinde 17 Filistinli'nin İsrailli askerleri tarafından öldürülmesi ve TSK'nın Afrin operasyonu nedeniyle Türkiye ile İsrail arasında yaşanan gerginlik sürüyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e yönelik eleştirilerine İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Twitter üzerinden cevap verdi.

Netahyahu, "Erdoğan, kendisine yanıt verilmesine alışkın değil. Ama buna alışmaya başlamalı. Kuzey Kıbrıs'ı işgal eden, Kürt topraklarına yayılan ve Afrin'de sivilleri katleden biri bize ahlak ve değerler üzerine vaaz veremez" diye tweet attı.

Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Teröristsin

İsrail'e karşı eleştirilerini Pazar günü de sürdüren Erdoğan, hem Gazze sınırındaki olaylar hem de Netanyahu'nun Zeytin Dalı Harekâtı'na yönelik sözlerine şu ifadelerle tepki göstermişti:

"Ey Netanyahu, sen işgalcisin. Sen işgalci olarak o topraklarda bulunuyorsun. Aynı zamanda sen bir teröristsin. Zira o mazlum Filistinlilere sizin yaptıklarınızı tarih kaydediyor. Bunu hiçbir zaman unutmayacaklar, unutmayacağız. İnanıyorum ki İsrail halkı da senden rahatsız."

Netanyahu, Erdoğan'ın İsrail ile ilgili Cumartesi günü yaptığı açıklamalara da yine Twitter'dan yanıt verirken, "Dünyanın en ahlaklı ordusu yıllardır ayrım gözetmeksizin sivil nüfusu bombalayanlardan ahlak dersi alacak değil. Anlaşılan 1 Nisan'ı Ankara'da böyle kutluyorlar" demişti.

İsrail soruşturma taleplerini reddetti

Abluka altındaki Gazze'nin İsrail sınırında geçen Cuma günü düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri Filistinlilerin üzerine ateş açmıştı. Olaylarda 17 Filistinli hayatını kaybederken yüzlerce kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'nde kontrolü elinde bulunduran ve İsrail tarafından terör örgütü olarak kabul edilen Hamas, olaylarda ölenlerden beşinin, silahlı kanadının üyesi olduğunu açıklamıştı. İsrail ise ölenlerin sekizinin Hamas üyesi olduğunu, iki kişinin de diğer militan gruplardan geldiğini belirtmişti. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, öldürülen Filistinlilerin büyük bölümünün "bilinen teröristler" olduğunu savunmuştu.

İsrail Savunma Bakanlığı Pazar günü yaptığı açıklamada, olaylarla ilgili Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'den gelen soruşturma taleplerini reddetmişti.

Toprak Günü yürüyüşü

Türkiye'nin tepkisine neden olan olaylar Filistinlilerin Toprak Günü olarak andığı 30 Mart'ta yaşanmıştı. Söz konusu gün, 1976'da topraklarına el konulmasını protesto eden altı Filistinli göstericinin İsrail güvenlik güçlerince öldürülmesinin yıldönümü. Filistinlilerin her yıl bu tarihte başlattığı eylemler, "Felaket" günü olarak anılan 15 Mayıs'a, yani İsrail devletinin kurulduğu günün yıl dönümüne kadar devam ediyor. Filistinliler bu eylemler için Gazze sınırı boyunca faklı noktalara çadır kampları kurdu.

DW,DHA,rtr/CÖ,HS

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