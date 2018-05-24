 Netanyahu: Suriye’de İran’ın varlığına yer yok | DÜNYA | DW | 28.05.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Netanyahu: Suriye’de İran’ın varlığına yer yok

"Suriye’de İran’ın askeri varlığına yer yok" diyen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu İran politikasına destek aramak için gelecek hafta Almanya ve Fransa'yı ziyaret edecek.

Benjamin Netanyahu (picture-alliance/AP Photo/M. Kahana)

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu 4-6 Haziran tarihlerinde Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşecek. Netanyahu, Avrupa turu sırasında İngiltere Başbakanı Theresa May ile de görüşebileceğini söyledi.

Ziyaret öncesinde partisi Likud'un üst düzey yöneticileriyle bir araya gelen Netanyahu görüşmelerin içeriğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Netanyahu İran'ın Suriye'de askeri varlığının olmaması gerektiği yönündeki pozisyonuna destek arayacağını söyledi.

"Suriye'nin herhangi bir parçasında İran'ın askeri varlığına yer olmadığına inanıyoruz" diyen Netanyahu "Bunlar elbette sadece bizim pozisyonumuzu yansıtmıyor. Ortadoğu'daki ve Ortadoğu dışındaki başkalarının görüşünü de yansıttığını güvenli bir şekilde söyleyebilirim. Müzakerelerimin ana odağında da bu yer alacak" diye konuştu.

Netanyahu "Onlarla İran'ın nükleer arzularını ve ayrıca Ortadoğu'daki yayılmacılığını durdurmayı görüşeceğim. Kendi pozisyonlarımızı olabildiğince açık bir biçimde sunacağım. Yıllardır bu iki tehdide yalnız başına karşı koyduk. Sanıyorum ki şimdi durum daha iyi hale geldi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs tarihinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin) ve Almanya ile İran arasında imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiklerini duyurmuştu. Merkel ve Netanyahu bu açıklama sonrası ilk kez bir araya gelecek. Almanya, İsrail'in karşı çıktığı nükleer anlaşmanın sürdürülmesinden yana.

Almanya ile İsrail arasındaki ilişkiler geçen yılın başında gerilmişti. İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim politikalarına tepki gösteren Merkel, iki ülke arasındaki hükümetlerarası istişare toplantılarını belirsiz bir tarihe ertelemişti. Ardından dönemin dışişleri bakanı Sigmar Gabriel'in İsrail'e yapmak istediği ziyaret iki ülke arasında bir kriz unsuru olmuştu. Netanyahu hükümete muhalif organizasyonlarla görüşmek istediği için Gabriel ile buluşmayı reddetmişti. Gabriel'in Ocak ayında yaptığı ziyaretle bu durum telafi edildi. Almanya-İsrail hükümetlerarası istişare toplantılarının ise bu yıl yapılması bekleniyor.

AFP, Reuters, dpa / EC, BK

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

İsrail Filistinli mahkumlara Dünya Kupası'nı izletmeyecek

İsrail'in kamu güvenliğinden sorumlu bakanı, ülkedeki cezaevlerindeki Hamas üyesi Filistinli mahkumların Dünya Kupası maçlarını izlemesine engel olmayı planladıklarını açıkladı. (28.05.2018)  

Gazze Şeridi'ne saldırı: İki Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'ye düzenlenen İsrail askeri operasyonununda iki Filistinli daha öldürüldü. İsrail askerlerinin Ramallah yakınlarındaki mülteci kampına yaptığı baskında bir İsrail askeri öldü. (27.05.2018)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Her Filistinli için bir çift ayakkabı  

Benzer içerik

Russland Treffen Emmanuel Macron mit Putin in St. Petersburg

Putin İran'la nükleer anlaşma konusunda uyardı 24.05.2018

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ortak basın toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD’nin çekildiğini açıkladığı İran ile nükleer anlaşmasının korunamaması halinde “acı sonuçların” olacağını söyledi.

Russland Treffen Emmanuel Macron mit Putin in St. Petersburg

Macron’dan Putin’e ortak girişim çağrısı 24.05.2018

Macron, St. Petersburg'da bir araya geldiği Putin’e ortak girişimler üzerinde çalışma çağrısında bulundu. Putin de uluslararası konular hakkında görüşmeye açık olduğunu söyledi.

USA PK President Donald Trump zum Atomabkommen mit Iran

Trump İran nükleer anlaşmasından çekildi 08.05.2018

ABD Başkanı Trump, "özünde kusurlu" olarak tanımladığı İran nükleer anlaşmasından çekildiklerini açıkladı. İran anlaşmaya sadık kalacağını duyururken, Trump'ın kararına AB, Fransa ve Almanya'dan tepki var.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

İsrail Filistinli mahkumlara Dünya Kupası'nı izletmeyecek

İsrail'in kamu güvenliğinden sorumlu bakanı, ülkedeki cezaevlerindeki Hamas üyesi Filistinli mahkumların Dünya Kupası maçlarını izlemesine engel olmayı planladıklarını açıkladı. 

FOTO-GALERİ

default

Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanı kim olacak?

Üç yıldan uzun bir süredir cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Erdoğan güçlü adaylarla karşı karşıya. 