 Nefret yorumlarına karşı Almanya çapında operasyon | ALMANYA | DW | 14.06.2018

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ALMANYA

Nefret yorumlarına karşı Almanya çapında operasyon

Almanya’da internet üzerinden yapılan nefret yorumlarına yönelik olarak polis 10 ayrı eyalette operasyon düzenledi. Toplam 29 kişi, halkı nefrete teşvik etmekle ve Yahudi karşıtı yorumlar yapmakla suçlanıyor.

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Almanya'da 10 eyalette internetteki nefret yorumlarına karşı operasyonlar düzenlendi. "Nefret yorumlarıyla mücadele günü” kapsamında, 20 polis merkezinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlar Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) tarafından organize edildi. Operasyonlar kapsamında Berlin, Bremen, Hessen, Bavyera, Brandenburg, Kuzey Ren Vestfalya, Thüringen, Saksonya, Schleswig-Holstein, Saksonya-Anhalt eyaletlerinde şüphelilerin evlerine baskın düzenlenirken, bazı bilgisayarlara el konuldu.

Toplam 29 şüpheli, internette Yahudi karşıtı hakaretlerde bulunmakla ya da halkı yabancı düşmanlığı ve nefrete tahrik eden yorumlar yapmakla suçlanıyor. Söz konusu kişilere ayrıca "kamuya açık platformda suça teşvik” suçlaması yöneltiliyor.

BKA'dan nefret yorumlarına karşı mücadele çağrısı

Üçüncüsü düzenlenen "Nefret yorumlarıyla mücadele günü” ile yetkililer, sanal dünyanın yasal düzenlemelerin dışında kalan bir alan olmadığını vurgulamayı amaçlıyor. Almanya'da sosyal medya ya da online forumlar aracılığıyla halkı kin ve nefrete teşvik edenler beş yıla kadar hapis cezası alabiliyor.

BKA'nın internet sitesinden yapılan duyuruda vatandaşlar, internetteki nefret yorumlarıyla mücadelede polise destek olmaya çağrıldı. İnternette kin, nefret ve sözlü şiddete tanık olanların bunları polise bildirmeleri istendi. BKA, Almanya'da bazı eyaletlerin vatandaşlara anonim olarak şikâyette bulunmalarına olanak sağlatan internet partalları bulunduğunu da hatırlattı.

dpa,DW/SÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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