NATO yedi Rus diplomatın akreditasyonunu iptal etti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg,Rus çifte ajan Sergey Skripal'in İngiltere'de kızıyla birlikte zehirlenmesinin arkasında olduğundan şüphelenilen Rusya'nın yedi diplomatını ittifakın misyonundaki akreditasyonlarını iptal ettiklerini açıkladı.

Stoltenberg ayrıca NATO'daki Rus misyonunun mevcudunun 30 kişiden 20'ye indirileceğini söyledi.

Brüksel'deki NATO karargâhında bir basın toplantısı düzenleyen Genel Sekreter, kararla ilgili olarak "Rusya'ya (yaşananların) bir bedeli olduğunu göstermesi bakımından net bir mesaj gönderiyor" ifadesini kullandı.

Ayrıntılar birazdan…

DW,rtr/ÇÖ,BÖ

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