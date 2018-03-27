 NATO yedi Rus diplomatın akreditasyonunu iptal etti | DÜNYA | DW | 27.03.2018
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DÜNYA

NATO yedi Rus diplomatın akreditasyonunu iptal etti

İttifakın Genel Sekreteri Stoltenberg, İngiltere'de Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi ile ilgili olarak Rusya'nın NATO misyonunda görevli yedi diplomatın akreditasyonunun iptal edildiğini açıkladı.

Belgien Nato weist wegen Giftanschlags sieben russische Diplomaten aus (Getty Images/AFP/E. Dunand)

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rus çifte ajan Sergey Skripal'in İngiltere'de kızıyla birlikte zehirlenmesinin arkasında olduğundan şüphelenilen Rusya'nın yedi diplomatını ittifakın misyonundaki akreditasyonlarını iptal ettiklerini açıkladı.

Beklemede olan üç akreditasyon başvurusunun da iptal ettiğini ekleyen Stoltenberg, bölyece NATO'daki Rus misyonunun mevcudunun 30 kişiden 20'ye indirileceğini söyledi.

Brüksel'deki NATO karargâhında bir basın toplantısı düzenleyen Genel Sekreter, kararla ilgili olarak "Rusya'ya (yaşananların) bir bedeli olduğunu göstermesi bakımından net bir mesaj gönderiyor" ifadesini kullandı. Genel Sekreter sözlerine "Rusya NATO müttefiklerinin birliğini göz ardı etti" şeklinde devam etti.

Toplam 24 devletten sınır dışı hamlesi

NATO'nun girişimi, bu hafta başından beri toplam 17 Avrupa Birliği üyesi devlet, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Ukrayna, Avustralya, Arnavutluk ve Makedonya’yla birlikte toplam 23 ülkenin toplamda 110'dan fazla Rus diplomatın istenmeyen insan ilan edilerek sınır dışı edileceğinin açıklanması sonrası yaşandı.

NATO’nun kararı öncesi basın mensuplarına konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus diplomatların toplu sınır dışı kararlarını ABD'nin "şantajı" olarak nitelendirdi.

Resmi bir ziyaret için Özbekistan'a giderken konuşan Lavrov, ABD'nin "devasa bir baskı ve devasa bir şantaj" uyguladığını ve bunun "bunun uluslararası arenada Washington’ın temel aracı haline geldiğini" kaydetti.
Rusya’nın resmi haber ajansı TASS'a konuşan Dışişleri Bakanı, "Moskova'nın batı ülkelerinin ahmaklığına hoşgörüyle karşılamayacağını ve diplomatların sınır dışı edilmesine kesinlikle yanıt verileceğini" kaydetti.

Moskova yönetimi hafta başından yaşanan diplomatik hamlelere karşı şu ana kadar herhangi bir misilleme yapmadı.

İngiltere de zehirleme olayının yaşanmasının ardından yaptığı soruşturmada sonucunda Rusya'yı sorumlu tutmuş ve 23 Rus diplomattan ülkeden ayrılmalarını istemişti.

Eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulya

Eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulya

Neler yaşandı?

Moskova'nın sırlarını İngiltere'ye satmaktan hapse giren eski Rus ajanı Skripal, 2010 yılındaki casus değişiminde bu ülkeye taşınmıştı. İngiltere'nin Salisbury şehrinde yaşayan Sergey Skripal ve 33 yaşındaki kızı Yulya, 4 Mart Pazar günü kentteki bir alışveriş merkezinin dışındaki bir bankta bilinçsiz vaziyette bulunmuştu.

İngiltere Başbakanı Theresa May, 12 Mart'ta parlamentoda yaptığı konuşmada, hükümetin 66 yaşındaki Skripal ve kızına yönelik saldırıdan "büyük ihtimalle Rusya'nın sorumlu olduğu sonucuna vardığını" açıklamıştı.

May'in sözlerine Moskova'nın Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla tepki göstermişti.

DW,AP,dpa,AFP,rtr/ÇÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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