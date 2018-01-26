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TÜRKİYE

NATO: Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı var

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin Afrin harekatıyla ilgili olarak "Türkiye'nin meşru müdafaa hakkının olduğunu" söyledi. Stoltenberg, Türkiye'ye harekatta "orantıyı ve ölçüyü koruma" çağrısı yaptı.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği askeri harekatla ilgili açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı olduğunu söyledi. Stoltenberg, Türkiye'yi Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen askeri harekatta "orantıyı korumaya" çağırdı.

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Stoltenberg'in konuyla ilgili açıklaması perşembe akşamı yayınlandı. Açıklamada Stoltenberg, "Her ülkenin kendini savunma hakkı vardır ancak bunu yaparken dengeli ve ölçülü olunması gerekir" dedi. Stoltenberg, Türkiye'nin "terörizmden en fazla zarar gören NATO ülkelerinden biri" olduğunu ifade etti.

Stoltenberg ayrıca, Türkiye'nin bu hafta tüm NATO müttefiklerini Afrin'deki tüm askeri operasyonlarla ilgili olarak bilgilendirdiğini aktardı.

Stoltenberg açıklamasında, Almanya Dışişleri Sigmar Gabriel'in perşembe günü kendisinden Türkiye'nin Afrin harekatının NATO içerisinde görüşülmesini istemesine doğrudan değinmezken, Gabriel ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iletişim halinde olduğunu kaydetti.

Salı görüşüldü

Bir NATO sözcüsü çarşamba günü, tüm ittifak ortaklarının istedikleri konuyu NATO'nun en yüksek karar mekanizması olan Kuzey Atlantik Konseyi'nin (NAC) gündemine taşıyabileceklerini söylemişti. Suriye'nin kuzeyindeki durumun da salı günü daimi temsilcilerin bir araya geldiği toplantıda görüşüldüğü açıklanmıştı.

NAC oturumları, her hafta üye devletlerin daimi temsilcilerinin katılımıyla düzenleniyor. Yaklaşık senede iki kez de dışişleri ve savunma bakanları bir araya geliyor.

AFP/dpa/BÜ/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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