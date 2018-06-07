NATO Rusya ile daha az çatışma istiyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın yeni askeri kabiliyetleri konusunda endişe duyduğunu belirtti. DW’ye verdiği mülakatta Stoltenberg, Moskova’nın hem konvansiyonel hem de nükleer silahlara ciddi yatırım yaptığını aktardı.

Stoltenberg, Ukrayna’da devam eden çatışma ile Gürcistan'daki tarihi savaş halini hatırlatarak Rusya’nın komşularına karşı askeri güç kullanmaya istekli olduğunu ifade etti. "Rusya’nın Moldova hükümetinin izni olmadan Moldova'da da askeri güçleri bulunuyor” diyen Stoltenberg, “seneler içerisinde geliştirilmiş bir modele yanıt verilmesi” gerektiğini belirtti.

Rusya'nın yaptıklarına "aynen cevap vermediklerini” söyleyen Stoltenberg, “Biz her bir tanka tankla, füzeye füzeyle veya nükleer silaha nükleer silahla yanıt vermiyoruz. Ancak tabii ki de yeni, modern teşhizatlara yatırım yapan iddialı bir Rusya’ya karşı NATO'nun kendisini uyarlaması gerekiyor” dedi.

"Rusya’yı izole etmek istemiyoruz”

Stoltenberg aynı zamanda Rusya ile çatışmaları azaltmak için NATO'nun Rusya ile ilişkilerini geliştirmek istediğini belirtti. “Yeni bir Soğuk Savaş yaratmak istemiyoruz” diyen NATO Genel Sekreteri, "Yeni bir silah yarışı yaratmak ve Rusya’yı izole etmek istemiyoruz” şeklinde sözlerini sürdürdü.

Stoltenberg, Rusya’nın bir komşu olarak hep olduğu yerde kalacağını belirterek "O sebepten NATO için bu, denge kurmak ve bizim savunma ile diyaloğu birleştirme olarak adlandırdığımız şeyi yapmak demek. Biz savunma veya diyalog arasında bir seçim yapmak istemiyoruz, ama güçlü olduğumuz ve şu anda sahip olduğumuz inandırıcı caydırma gücüne sahip olduğumuz sürece Rusya ile siyasi diyalog da kurabiliriz” diye konuştu.

NATO ve Moskova, Batık Denizi ile Doğu Avrupa'da “riskli konuşlandırma yapma” konusunda birbirlerini suçluyor. Nisan ayında Rusya’nın Baltık Denizi'nde gerçek mühimmat ile yaptığı füze denemeleri NATO üyesi Letonya ile tarafsız olan İsveç'i endişelendirmişti.

Balkanlarda gerilim

Stoltenberg, NATO'nun Rusya’nın iddialılığına karşı vereceği tepkinin "ittifakın kolektif savunma güçlerinden oluşan en büyük takviyeyi” yapmak olacağını söyledi. Bu doğrultuda NATO, Polonya ile Baltık Denizi'ne dört tane çokuluslu tabur konuşlandırırken ABD de askeri tatbikatlar için Litvanya'ya Patriot bataryalarından yolladı.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Soyvetler Birliği tarafından ilhak edilen ülkeler olan Estonya, Letonya ve Litvanya'nın liderleri, Rusya’nın kendilerine karşı bir harekate girişmesi ihtimalini önlemek için ABD’den ek yardım talep ediyor. Ayrıca bu ay yayınlanan resmi bir belgeye göre Polonya, kendi topraklarında ABD’nin devamlı bir askeri üssü kurması için 2 milyar dolar vermeye hazır olduğunu belirtti.

Stoltenberg, NATO’nun ittifakın doğusunda yer alan Baltık ülkeleriyle Polonya'ya asker göndermesinin, muhtemel düşmanlara NATO'nun bütün müttefiklerini her türlü tehdide karşı korumaya hazır olduğu mesajını verdiğini söyledi.

DW/DÇÜ,HS

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