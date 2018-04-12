NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye gidiyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bugün Türkiye'yi ziyaret edecek. Başkent Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek Stoltenberg'in gündeminde Temmuz ayında Brüksel'de düzenlenecek NATO Zirvesi yer alıyor.

Stoltenberg’in Erdoğan ile görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile de görüşmeler yapması planlanıyor. Çavuşoğlu ve Stoltenberg'in görüşmeden sonra ortak bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

NATO Zirvesi'ne hazırlık kapsamındaki görüşmelerde, Suriye konusunun öne çıkacağı tahmin ediliyor. Türkiye'nin Afrindeki YPG güçlerine yönelik harekatı NATO üyeleri arasında endişeye yol açmıştı.

Stoltenberg Afrin'de harekat başlatılmasının ardından Şubat ayında Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı açıklamada, NATO üyesi Türkiye'den "orantılı ve ölçülü olmasını" beklediklerini belirtmişti.

Temmuz'daki zirve

Temmuz ayında Brüksel'de düzenlenecek NATO Zirvesi'nde özellikle Suriye'deki durum görüşülecek. Türkiye'nin Rusya ile savunma sanayine yönelik işbirliğini geliştirmesi de yakından takip ediliyor. Zira Rusya’nın Türkiye'ye NATO savunma sistemiyle uyumlu olmayan S-400 satması da eleştirilere neden oluyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin S-400'lerin satın almasının ulusal bir karar olduğunu belirtmiş ancak sistemin Rus yapımı olması dolayısıyla NATO'nun hava savunma sistemine entegre etmenin "oldukça güç" olacağını söylemişti.

DW,dpa/GA,BÖ

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