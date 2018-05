Muharrem İnce'den "Gelecek Bildirgesi"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim manifestosunu 19 Mayıs Cumartesi günü Samsun'da açıkladı. Kamuoyuna sunduğu "Gelecek Bildirgesi"nde Türkiye'de vicdan ve din, hak ve güç, adalet ve hukuk arasındaki bağın kopartıldığı eleştirisinde bulunan İnce, "Ülkeyi içinde bulunduğu duruma düşürenlerin, ülkeyi bu durumdan kurtarmaları beklenemez. 16 yıldır iktidarda değilmişler gibi, yeniden kurtarıcı rollerine soyunarak, halkın aklıyla dalga geçilmesine ve halkın daha fazla aşağılanmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Cumhuriyet değerlerini yeniden tesis etmeyi amaçlayan onarım politikalarının beş ana sütuna dayalı olacağını belirten İnce, bu sütunları hukukun üstünlüğü ilkesine dayalı “Hukuk” sütunu, temel hak ve özgürlükler, toplumsal barış, çoğulculuk, katılımcılık ve özgür basın anlayışına dayalı “Demokrasi” sütunu, üretime ve adil paylaşım anlayışına dayalı “Ekonomi” sütunu, barış ve güvenlik odaklı politikalara dayalı “Dış Politika” sütunu ve ülkeyi muasır medeniyetin üzerine çıkarma hedefine dayalı ‘’ Eğitim’’ sütunu olarak sıraladı.

"Bu sütunlar üstünde yükselen onarım projemizin çatısını, kuvvetler ayrılığına dayalı parlamenter rejim oluşturacaktır" diyen İnce, bu politikaları uygularken 'katılım, adil ve sürdürülebilir kalkınma, yerellik, hesap verme, açıklık ve kalite ilkelerini sürekli göz önünde bulunduracaklarını" söyledi.

Hukuk ve demokrasi

İnce'nin hukuk ve demokrasi alanındaki vaatleri arasında yargıda siyasallaşmanın önlenmesi, Hâkim ve Savcılar Kurulu'nun, Adalet Bakanı ve müsteşarını içermeyecek şekilde yeniden yapılandırılması, yeni ve çağdaş bir Anayasa yapılarak kuvvetler ayrılığına dayalı güçlü bir parlamenter rejim oluşturulması, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi de bulunuyor.

Ekonomi

"Gelecek Bildirgesi"nde ekonomi alanına geniş yer ayıran İnce, kişi başına düşen milli gelirin ilk etapta 15 bin dolar düzeyine çıkartılması, enflasyonun yüzde 5 ve faizin yüzde 7’ye düşürülmesi, cari açıkta yüzde 3 hedefi, işsizlik oranlarının beş yıl içinde yüzde 5'e düşürülmesi ve ihracatın beş yıl içinde ikiye katlanması gibi vaatlerde bulundu.

Eğitim

Eğitim alanında yükseköğrenimde idari reform, devlet üniversitelerinin özerkleştirilmesi, üniversitelerin bölünmesinin engellenmesi gibi vaatlerde bulunan Muharrem İnce, yükseköğrenim gören öğrencilere her 19 Mayıs’ta 500 TL gençlik bursu ve her 29 Ekim’de 500 TL Cumhuriyet bursu verileceğini söyledi. Her yıl on bin üniversite mezununun yüksek lisans ve doktora yapmak üzere yurt dışına gönderilmesi, Türkiye'de bilgisayar mühendisi sayısının yüz bine çıkarılması ve okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesi de İnce'nin vaatleri arasında. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ayrıca ikili eğitimin tümüyle kaldırılıp tam gün eğitim sistemine geçileceğini, taşımalı eğitim ve birleştirilmiş sınıf uygulamasına son verileceğini, proje okul uygulamasının kaldırılacağını ve sınavlardan giriş ücreti alınmayacağını belirtti. İnce, öğretmenlere de 3 bin 600 ek gösterge verileceğini, eğitim-öğretim yılı açılışında verilen ikramiyeden bağımsız olarak Öğretmenler Günü olan her 24 Kasım’da bir maaş ek ödeme yapılacağını söyledi. Sözleşmeli öğretmenliğin ve öğretmen alımında mülakat sisteminin kaldırılması da İnce'nin vaatleri arasında yer aldı.

Tarım

Türkiye’yi Avrupa’nın organik tarım ve hayvancılık merkezi yapacağını söyleyen İnce, çiftçiye mazotun 3 TL’den verileceğini, Tohum Enstitüsü kurularak çiftçiye toprağa en uygun tohumların tedarik edileceğini söyledi. Şeker fabrikalarının özelleştirme kararlarını iptal edeceklerini belirten İnce, "Yıllardır bir türlü bitirilemeyen GAP Projesi tamamlanacaktır" dedi.

Çalışanların örgütlenmesinin ve hak arayışlarının önündeki engelleri ve işçilerin sendikal hakları ile grev hakkını kullanılamaz hale getiren yasal hükümleri kaldıracaklarını kaydeden Muharrem İnce, ayrıca asgari ücretin 2 bin 200 TL olacağını ve aile sigortası uygulamasının hayata geçirileceğini söyledi.

DW/BK,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe