 Muhalefetten Altay tankına desteğe karşı önerge | ALMANYA | DW | 13.06.2018

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ALMANYA

Muhalefetten Altay tankına desteğe karşı önerge

Almanya’da Sol Parti ile Yeşiller, Rheinmetall şirketinden uzmanların Türkiye’de Altay tankı projesine teknik destek vermesinin önüne geçmek amacıyla bir ortak önerge hazırlığında.

Kampfpanzer Leopard (picture-alliance/dpa/P. Steffen)

Almanya'da muhalefet, Alman savunma sanayii şirketi Rheinmetall'in Türkiye'nin Altay tankı projesine destek vermesinin önüne geçmek amacıyla bir önerge hazırladı. Yabancı ülkelerdeki ekonomik faaliyetleri düzenleyen yönetmelikte değişiklik yapılmasını öngören önerge ile savunma sanayii şirketlerinin Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dışındaki faaliyetlerine ilişkin yasal boşluğun giderilmesi hedefleniyor.

Söz konusu önergede, teknik uzmanların AB ülkeleri dışında yapılan silah üretimine teknik destek vermesinin Federal Meclis'in onayına bağlı olması talep ediliyor.

Sol Parti Meclis Grup Başkanvekili Sevim Dağdelen ve Yeşiller partili hukukçu Katja Keul'un öncülüğünde hazırlanan önergenin Haziran ayı sonunda federal meclise sunulması bekleniyor.

Önergede, Altay projesinde üretilecek tankların Türk ordusu tarafından kullanılmasının yanı sıra Katar'a da ihraç edilmesinin öngörüldüğüne dikkat çekiliyor ve her iki ülkenin de doğrudan veya dolaylı olarak kendi bölgelerindeki çatışmalara taraf olduğu vurgulanıyor.

Türkiye, ilk etapta 250, daha sonra ise toplam 1000 adet Altay tankı üretmeyi planlanıyor. Toplam ihale bedelinin 10 milyar doları bulması öngörülen Altay tankının, 2020 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girmesi hedefleniyor. 

epd,DW/SÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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