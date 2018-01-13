Muhalefetin tepkisi büyüyor

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) tutuklu gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay için verdiği tahliye kararlarına karşın ceza mahkemelerinin tutukluluğun devamı yönünde tavır alması Ankara’da hükümetle muhalefeti bir kez daha karşı karşıya getirdi.

Hükümetin Anayasa Mahkemesi kararına karşın ceza mahkemelerinden yana pozisyon aldığını vurgulayan CHP, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun harekete geçmesini istiyor. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan DW Türkçe’ye mahkeme kararlarını nasıl değerlendirdiklerini ve önümüzdeki süreçte nasıl hareket edeceklerini anlattı.

AYM kararlarının bağlayıcı, bir alt mahkemenin AYM kararına uymamasının ise suç olduğunu belirten Tezcan, “AYM kararı karşısında ceza mahkemelerinin keyfice hareket etmesi, şımarıklık yapması dehşet vericidir. Türkiye’de hukukun bittiğinin göstergesidir” diye konuştu.

AYM’nin tahliye kararı alarak ‘evrensel hukuku izlemekten yana olduğunu’ gösterdiğini ancak, yerel mahkemelerin adımının ‘darbe mahkemesi’ne benzediğini belirten Tezcan, “Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu harekete geçmelidir ve yerel mahkemeler hakkında gerekli işlemi yapmalıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, gazeteci Can Dündar hakkında AYM’nin aldığı ‘tahliye’ kararı için “Tanımıyorum, yok hükmündedir” dediğini hatırlatan Tezcan, “Türkiye’de mahkemeler Erdoğan’ın talimatıyla hareket eder olmuştur, tek adam hukukunun sonuçları yaşanmaktadır. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yürürlüğe konulan 20 Temmuz OHAL hukuku ortadadır. 20 Temmuz darbe hukuku, 12 Eylül askeri darbecilerinin hukukuna rahmet okutmuştur” eleştirisini getirdi.

HDP’li Sancar: Devlet çöküyor

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen DW Türkçe’ye AYM ile ceza mahkemeleri arasındaki çelişkiyi değerlendirirken, Başbakan Binali Yıldırım ile hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ’ın ceza mahkemelerinin kararlarını destekleyen açıklamalarını hatırlattı. Bilgen, “Hükümet böylesi bir tavır alıyorsa, Türkiye’de hükümet tarafından anayasanın tanınmadığı, yok sayıldığı açıkça görülmelidir” dedi. Mahkemeler arasındaki çelişkide AYM’nin de payı olduğunu belirten Bilgen, “AYM, OHAL kararlarının denetlenemeyeceği yönündeki kararı bizzat kendisi vermiştir. Şimdi AYM kararı dikkate alınmıyorsa, hep birlikte hukuk devletinin ortadan kaldırıldığını izleyecek mi Türk halkı?” diye sordu.

Mithat Sancar

Anayasa hukukçusu HDP’li Mithat Sancar da, DW Türkçe’ye “Yerel mahkemelerin AYM kararına uymaması gerçek anlamda bir skandaldır. Türkiye’de yargı eliyle de hukuk devletine darbenin zirvesine gidildiği görülmelidir. Yerel mahkemelerin bu kararı hukuksal kaosu beraberinde getirecek, devlet kurumlarındaki çöküş sürecini de hızlandıracaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Halaçoğlu: “Halk gözünü açsın”

AKP ile ittifak görüşmelerini sürdüren MHP'li vekillerden hükümetin değerlendirmelerine destek mesajları geliyor. MHP’li muhaliflerden ise AYM kararının ardından yaşanan gelişmelere sert tepki var. İyi Parti kurucularından Yusuf Halaçoğlu tepkisini DW Türkçe’ye “Hukuk, her anlamda bitmiştir” sözleriyle dile getirdi. Halaçoğlu, “Anayasa baştan aşağı ihlal edilmektedir. İnsanlar suçsuz yere cezaevlerine atılmaktadır. Önümüzdeki seçimler sonrasında Türkiye ya bir demokratik hukuk devleti olacaktır ya da olmayacaktır. Halk, gözünü açsın ve muhaliflerin sesine kulak versin. Tek adam rejiminden yana olanlar, sonraki dönemde haklarını asla arayamayacaklarını bilmelidir” diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AYM’nin gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan için verdiği tahliye kararını eleştirirken, AYM’nin temyiz mahkemesi gibi hareket ettiğini, anayasa ve yasaların kendine çizdiği sınırı aştığını dile getirmişti. Başbakan Binali Yıldırım da, AYM’nin kararının değil ceza mahkemelerinin verdiği kararların dikkate alınması gerektiğini söylemişti.

Hilal Köylü / Ankara

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