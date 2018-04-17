 Moskova′da üçlü Suriye görüşmesi | DÜNYA | DW | 26.04.2018
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DÜNYA

Moskova'da üçlü Suriye görüşmesi

Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanlarının Suriye krizini görüşmek üzere Cumartesi günü Moskova'da bir araya geleceği açıklandı.

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Suriye'deki krize çözüm için Astana'da başlatılan süreç, Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğünde yürütülüyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve İranlı mevkîdaşları Sergey Lavrov ve Cevad Zarif ile Suriye meselesini ele almak üzere Cumartesi günü Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelecek. Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, Astana platformunun garantörleri olan Türkiye, Rusya ve İran'ın dışişleri bakanlarının 28 Nisan Cumartesi günü Moskova'da biraraya geleceği belirtildi. Açıklamada, "Toplantıda, Astana mekanizması bünyesinde yürütülen işbirliğinin bütün boyutları ele alınacak ve bundan sonra atılabilecek adımlar üzerinde durulacaktır" denildi. Açıklamada, toplantıda ele alınacak konulara dair bilgi verilmedi.

Türkiye, Rus ve İran dışişleri bakanları 16 Mart'ta da Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya gelmişlerdi. Mart ayındaki toplantıda Suriye rejimine bağlı güçlerin kuşatması altındaki Doğu Guta'daki durum ile Türkiye'nin Afrin operasyonu ele alınan başlıca konu olmuştu.

Cumartesi günü ise Doğu Guta'da kontrolün tamamen Suriye rejimine geçmesinin ardından üç bakan ilk kez bir araya gelecek.

Suriye'de barışın sağlanması için Astana sürecini başlatan Türkiye, Rusya ve İran arasında Duma'da kimyasal silahla saldırı iddiaları konusunda görüş ayrılığı dikkati çekmişti. Duma'da kimyasal silahla düzenlendiği iddia edilen saldırıdan Esad rejimini sorumlu tutan ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye yönelik hava saldırısına Türkiye destek vermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Nisan'da düzenlenen hava saldırısını, "yapılan operasyonu doğru buluyoruz" sözleriyle değerlendirmişti.
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Suriye'de ortak operasyon

DW,dpa/JD,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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