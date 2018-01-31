 Moskova: Türkiye-Rusya-İran buluşması Astana′da | DÜNYA | DW | 12.02.2018
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DÜNYA

Moskova: Türkiye-Rusya-İran buluşması Astana'da

Rusya Dışişleri Bakanlığı Türkiye, Rusya ve İran arasında planlanan yeni Suriye toplantısının Astana'da yapılacağını duyurdu.

İran, Türkiye ve Rusya'nın dışişleri bakanları

İran, Türkiye ve Rusya'nın dışişleri bakanları

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhael Bogdanov, Moskova'da yaptığı açıklamada Türkiye, Rusya ve İran arasında planlanan yeni Suriye toplantısının dışişleri bakanları düzeyinde Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleşeceğini açıkladı. Rus haber ajansı TASS'a konuşan Bogdanov, buluşmanın Mart ayında planlandığını ifade etti.

Geçen hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve görüşmenin ardından Ankara kaynakları, Türkiye, İran, ve Rusya liderlerinin Soçi'de gerçekleştirdikleri zirvenin ikincisinin İstanbul'da düzenlenmesinin de kararlaştırıldığını aktarmıştı.

Ancak Kremlin'den yapılan açıklamada ise buluşmanın yerinin ve tarihinin netleşmediği belirtilmişti.

Türkiye, Rusya ve İran liderleri geçen Kasım ayında Soçi'de bir araya gelmiş ve Suriye krizinde birlikte hareket etme kararı almıştı. Türkiye, Rusya ve İran aynı zamanda Astana sürecinin de garantör ülkeleri. Astana'da başlatılan süreç çerçevesinde taraflar Suriye'de ateşkes sağlanması için görüşmelerde bulunuyor.

Reuters/HS,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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