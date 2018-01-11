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DÜNYA

Moskova: ABD İran’la anlaşmayı ''buldozerle'' değiştirmek istiyor

Rusya, Trump’ın İran ile yapılan nükleer anlaşmanın revize edilmesi ve İran’a daha sert koşulların getirilmesi gerektiği yönündeki sözlerine tepki gösterdi. AB ise anlaşmada değişikliğe gidilmeyeceğini açıkladı.

Iran Atomabkommen (picture-alliance/epa/D. Calma)

İran'ın nükleer programına ilişkin aksiyon planı 2015 yılının temmuz ayında İran ile uluslararası toplum arasında imzalanmıştı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2015 yılında İran’la yapılan nükleer anlaşmaya, anlaşmanın yeniden müzakere edilmesi, hataların giderilmesi ve İran'a daha sert koşulların getirilmesi kaydıyla ''son bir şans'' daha vererek anlaşmayı uzattığı yönündeki açıklamalarına Moskova’dan tepki geldi.

Trump'ın sözlerini "son derece olumsuz" olarak nitelendiren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD başkanının talebini sert bir dille eleştirerek, ''ABD’nin anlaşmayı buldozerle değiştirmek istediğini'' söyledi. Rjabkov, anlaşmanın taraflarını mevcut içeriğe sadık kalmaya davet etti.

Rus Interfax haber ajansına göre,  Rjabkov, "koşullar yerine getirilmezse 120 gün içinde anlaşmadan çıkacağını" açıklayan Trump yönetiminin ''aslında çoktan bu kararı aldığını'' düşündüğünü söyledi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, ''Washington’ın böyle bir adım atması halinde bunun büyük bir dış politika hatası olacağını'' sözlerine ekledi.

AB: Trump'ın duruşunu değerlendireceğiz

Trump’ın, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları ''yalnızca anlaşmadaki korkunç hataların düzeltilmesi koşuluyla ertelediği'' yönündeki açıklamalarına Avrupa Birliği’nden de yanıt geldi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin sözcüsü Brüksel’de yaptığı açıklamada, Birliğin mevcut anlaşmada değişikliğe gidilmemesinden yana olmakla birlikte "Anlaşmanın tam anlamıyla ve daha etkili bir biçimde uygulanması gerektiğini kabul ettiklerini" söyledi. Trump’ın açıklamalarının da değerlendirileceğini söyleyen sözcü, başta Almanya, Fransa ve İngiltere olmak üzere AB üyelerinin ABD Başkanı'nın pozisyonunu ve söz konusu açıklamalarının sonuçlarını masaya yatıracağını söyledi.

Mohammed Dschawad Sarif iranischer Außenminister (picture-alliance/AP Photo/R. Drew)

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif

İran: Koşullar sertleştirilirse anlaşma hükümsüz sayılır

Tahran yönetimi ise İran için koşulların sertleştirilmesi durumunda anlaşmanın hükümsüz sayılacağı yönünde uyardı.

Anlaşmanın yeniden müzakereye açık olmadığını vurgulayan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de Trump’ın açıklamasını "sağlam bir uluslararası anlaşmayı Trump'ın çaresizce bozma çabalarından biri" olarak niteledi.

DW,dpa,Reuters/SÖ,BW

© Deutsche Welle Türkçe

 

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