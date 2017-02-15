Moody′s Türkiye′nin kredi notunu kırdı | EKONOMİ | DW | 08.03.2018

Türkiye'yi yatırım yapılabilir seviyenin altında tutan kredi derecelendirme şirketi Moody's, Türkiye'nin kredi notunu bir basamak daha düşürdü. Türkiye'nin kredi notunun "Ba1"den "Ba2"ye düşürülmesi, Türkiye'nin borç yönetiminde kullanacağı kredilerin maliyetinin artması anlamına gelecek.

Moody's Türkiye'nin kredi notunun düşürülmesini "para politikası etkinliğinin zayıflaması ve temel yapısal reformlarda gecikilmesi' ile gerekçelendirdi. Yüksek ödemeler dengesi açığı, yüksek dış borç, yüksek bütçe açığı, artan politik ve küresel faiz oranlarına bağlı riskler Türkiye'nin kredi itibarının yeniden değerlendirilmesinde rol oynadı.

Moody's bir yıl önce "durağan"dan "negatif"e çevirdiği Türkiye'nin görünümünü ise yeniden "durağan"a aldı. Bu derecelendirme, Türkiye'nin kredi notunun yakın zamanda yeniden düşürülmeyeceği anlamına geliyor.

DW, Reuters/AG, BK

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