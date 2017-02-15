 Moody′s Türkiye′nin kredi notunu kırdı | EKONOMİ | DW | 08.03.2018
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EKONOMİ

Moody's Türkiye'nin kredi notunu kırdı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "Ba1"den "Ba2"ye düşürdü. Türkiye'nin not görünümü ise "negatif"ten "durağan"a çevrildi.

USA Logo Rating-Agentur Moody's (Getty Images/AFP/E. Dunand)

Türkiye'yi yatırım yapılabilir seviyenin altında tutan kredi derecelendirme şirketi Moody's, Türkiye'nin kredi notunu bir basamak daha düşürdü. Türkiye'nin kredi notunun "Ba1"den "Ba2"ye düşürülmesi, Türkiye'nin borç yönetiminde kullanacağı kredilerin maliyetinin artması anlamına gelecek.

Moody's Türkiye'nin kredi notunun düşürülmesini "para politikası etkinliğinin zayıflaması ve temel yapısal reformlarda gecikilmesi' ile gerekçelendirdi. Yüksek ödemeler dengesi açığı, yüksek dış borç, yüksek bütçe açığı, artan politik ve küresel faiz oranlarına bağlı riskler Türkiye'nin kredi itibarının yeniden değerlendirilmesinde rol oynadı.

Moody's bir yıl önce "durağan"dan "negatif"e çevirdiği Türkiye'nin görünümünü ise yeniden "durağan"a aldı. Bu derecelendirme, Türkiye'nin kredi notunun yakın zamanda yeniden düşürülmeyeceği anlamına geliyor.

DW, Reuters/AG, BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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