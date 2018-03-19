 MİT′ten Kosova′da ″Gülen″ operasyonu | AVRUPA | DW | 29.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

AVRUPA

MİT'ten Kosova'da "Gülen" operasyonu

MİT, Kosova'da yaşayan 6 Türk vatandaşını Gülen yapılanmasına üye oldukları iddiasıyla Kosova güvenlik güçlerinin desteğiyle yakalayarak özel bir uçakla Türkiye'ye götürdü.

default

Priştina

Türkiye'nin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Kosova istihbaratıyla yürüttüğü operasyonla Kosova'da bulunan Gülen yapılanmasına mensup olduğu öne sürülen 6 kişiyi yakalayarak özel bir uçakla Türkiye'ye götürdü.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Türkiye'de haklarında dava açılan ve firari olan 6 kişi adli makamlara teslim edildi. Söz konusu kişilerin Gülen yapılanmasının Balkan ülkelerindeki faaliyetlerini yürüttüğü ayrıca, Türkiye'den kaçmak isteyenlere yardımcı olduğunu iddia ediliyor.

Gülen okulu öğretmenleri

Kosova makamları gözaltına alınanların ülkedeki Gülen yapılanmasına ait başkent Priştina'daki Mehmet Akif Koleji'nde çalışan öğretmenler olduğunu belirtti. Kosova İçişleri Bakanlığı, 6 kişinin "güvenlik gerekçeleriyle" gözaltına alınmasının ardından oturum izinlerinin iptal edildiğini bildirdi. Bakanlık gözaltı gerekçesine dair somut bir açıklama yapmadı. Gözaltına alınanlar mahkemeye çıkarılmadan Türk yetkililere teslim edildi.

Aileleri, yakınlarının sabah saatlerinde okuldaki işlerine gittikleri sırada gözaltına alındığını söyledi. Gözaltına alınan kişilerin avukatı müvekkilleriyle görüşemediğini polisin operasyonun gerekçesiyle ilgili bir bilgi vermediğini söyledi. Avukat, "Herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın Türkiye'ye iade edilmeleri çok endişe verici bir durum" diye konuştu.

Reuters haber ajansına konuşan isminin gizli tutulmasını isteyen üst düzey bir Kosovalı hükümet yetkilisi, "Son haftalarda Gülen okullarına ve orada çalışanlara karşı adım atamamız için Türk yetkililerden muazzam baskı görüyorduk" dedi. Kosova hükümeti daha önce yaptığı açıklamalarda Gülen okullarını kapatmayı düşünmediklerini duyurmuştu.

OHAL bilançosu

Türkiye 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında ABD'de yaşayan Fethullah Gülen olduğunu iddia ediyor ve onun yapılanmasını "terör örgütü" olarak görüyor.

Adalet Bakanlığının verilerine göre Türkiye'de darbe girişiminden sonra ilan edilen ve halen devam eden Olağanüstü Hal (OHAL) süresince 50 bin kişi tutuklandı. 20 bin soruşturma yapıldı, 8 bin dava açıldı, 105 bin kişi yargılanıyor. 109 bin kişi kamudaki görevlerinden atıldı, 9 bin kişi ise firari durumda.

rtr,AFP/GY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Kathimerini: Gülencilerin Yunanistan planı çökertildi

Kathimerini gazetesi, ABD vatandaşı üç Türk'ün Yunanistan'da Gülencileri örgütlemeyi planladıkları şüphesiyle Atina havalimanından geri gönderildiğini bildirdi. (24.03.2018)  

Tutuklu çifte vatandaş Altaylı'nın ailesinden Almanya'ya çağrı

Hem Türk hem de Alman vatandaşlığı bulunan ve Türkiye'deki Gülen yapılanması soruşturmasında tutuklanan Enver Altaylı'nın ailesi, Almanya hükümetine çağrıda bulundu. Altaylı, eski bir MİT mensubu olduğunu açıklamıştı. (19.03.2018)  

Ruşen Çakır: Tam temizlik kolay olmayacak

Yıllardır cemaatin faaliyetlerini izleyen gazeteci Ruşen Çakır, AKP ile Gülen cemaati ilişkisinin geçmişini ve 15 Temmuz'dan sonra geldiği noktayı DW Türkçe'ye değerlendirdi. Çakır'a göre temizlik kolay olmayacak. (15.07.2017)  

Benzer içerik

Türkische und deutsche Fahnen

Tutuklu çifte vatandaş Altaylı'nın ailesinden Almanya'ya çağrı 19.03.2018

Hem Türk hem de Alman vatandaşlığı bulunan ve Türkiye'deki Gülen yapılanması soruşturmasında tutuklanan Enver Altaylı'nın ailesi, Almanya hükümetine çağrıda bulundu. Altaylı, eski bir MİT mensubu olduğunu açıklamıştı.

USA Fethullah Gülen bei einer Pressekonferenz

Gülen yapılanmasının "para kasası" MİT operasyonuyla Türkiye’ye getirildi 27.11.2017

Gülen yapılanmasının "para kasası" olduğu iddia edilen iş adamı Memduh Çıkmaz’ın MİT operasyonuyla Sudan'dan Türkiye'ye getirildiği bildirildi.

Deutschland DITIB-Moschee Fürthen

DİTİB imamlarına yönelik casusluk soruşturması kapatıldı 06.12.2017

Almanya’da DİTİB’e bağlı imamların Gülen yapılanmasına yakın kişiler hakkında Ankara'ya iletmek üzere rapor hazırladığı iddiaları üzerine açılan soruşturmanın kapatıldığı bildirildi.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

England Giftgasattacke auf Ex-Doppelagent Sergei Skripal in Salisbury (picture-alliance/dpa/empics/PA Wire/A. Matthews)

Rusya İngiltere'nin soruşturmasına destek olmak istiyor

Moskova, eski ajan Skripal'in zehirlenmesiyle ilgili İngiltere'nin yürüttüğü soruşturmaya dahil olmak istediğini bildirdi. Diğer yandan İngiltere polisi Skripal'e yönelik saldırıyla ilgili yeni bulgulara rastladı. 

FOTO-GALERİ

Ostereier und Hasen

Paskalya gelenekleri

Paskalya gelenekleri 