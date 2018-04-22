 Milyarder Bloomberg′den BM′ye iklim için milyon dolarlık bağış | EKONOMİ | DW | 23.04.2018
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EKONOMİ

Milyarder Bloomberg'den BM'ye iklim için milyon dolarlık bağış

New York Eski Belediye Başkanı Michael Bloomberg Birleşmiş Milletler'e (BM) 4,5 milyon dolar bağışlayacak. Bloomberg, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesiyle oluşan finansman açığını telafi etmek istiyor.

COP23 | New Yorks ehemaliger Bürgermeister Michael Bloomberg auf der Weltklimakonferenz (picture-alliance/dpa/H. Kaiser)

New York Eski Belediye Başkanı Michael Bloomberg CBS'in Face the Nation isimli programına verdiği demeçte, "Amerika bir taahhütte bulundu ve bir Amerikan vatandaşı olarak eğer hükümet bunu yapmayacaksa, sorumluluk hepimize düşüyor" dedi. Bloomberg, 4,5 milyon dolarlık bağışı ile ilgili olarak, "Bunu yapabiliyorum. Yani, evet, Amerika'nın örgüte söz verdiği para için sanki federal hükümetten almışlar gibi ben bir çek göndereceğim" dedi. Trump'ın iklim anlaşmasından çekilme kararını değiştirmesinin ihtimaller dahilinde olduğunu belirten Bloomberg Trump hakkında, "O fikirlerini değiştirmesi ile bilinir" dedi.

Pazar günü geç saatlerde Bloomberg'in yardım kuruluşundan yapılan bir açıklamada Bloomberg'in ABD’nin 2019’daki bütçe payını ödeyememesi durumunda daha fazla bağışta bulunacağı belirtildi.

Amerikan Kongresi Bonn'da merkezi olan Birleşmiş Milletler'in iklim müzakerelerini yürüten BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne (UNFCCC) bu yıl ödeneğini 7,5 milyon dolardan 3 milyon dolara düşürmüştü.

Trump anlaşmadan çekilmişti

ABD, Başkan Donald Trump'ın geçen yıl haziranda açıkladığı Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararını  resmi olarak Birleşmiş Milletler'e yine geçen yıl ağustos ayında iletmişti. Ancak resmi olarak anlaşmadan çıkış süreci en erken 2020 yılında tamamlanacak. 

2015'te Paris'te 197 taraf ülkeden 147'sinin imzasıyla varılan anlaşmaya göre hedef, atmosferdeki sera etkisiyle ısınmanın sanayi öncesi çağa kıyasla 2 derecenin altında tutulması. İmzacı ülkelerin bu hedefe erişebilmek için kendi ülkelerinde atabilecekleri adımları bir liste olarak BM'ye sunmaları gerekiyor.

AFP, AP/ SSB,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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