Millet İttifakı’ndan ‘parlamenter sistem’ atağı

Cumhurbaşkanı adayı olarak çalışmalarına başladığı günden bu yana Türkiye’nin acilen parlamenter sisteme dönmesi ve bu sistemin daha da güçlendirilmesi gerektiğini savunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Haziran seçimi öncesi bu konuda ‘Millet İttifakı’nı hareketlendirdi. 24 Haziran seçimine CHP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile oluşturdukları ‘Millet İttifakı’ ile gireceklerinden hareket eden Akşener, ittifaktaki siyasi parti liderlerini ziyarete başlayarak parlamenter sisteme geçiş için yapılacak ortak çalışmanın da yolunu açmış oldu.

İlk olarak ana muhalefet partisi genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden Akşener, miting meydanlarından izlenimlerini aktardığı Kılıçdaroğlu’na “Parlamentoda çoğunluğu elde edecek görünüyoruz. Ortak bir komisyon kurup, parlamenter sisteme dönüşün takvimini de yapmamız gerekiyor” teklifi götürdüğünü açıkladı. Bu teklife olumlu yaklaştığını söyleyen Kılıçdaroğlu, Akşener’in takvimin bir bütün olarak milletle paylaşılması yönündeki düşüncesine de katıldığını dile getirdi. Kılıçdaroğlu, “Bütün engellere karşın bu ülkeye parlamenter rejimi getireceğiz. Güçlü parlamento yolunda yürüyoruz. Ülkeyi darbe hukukundan arındıracağız” mesajı verdi.

Akşener, parlamenter sisteme dönüş için yapılacak takvimi belirleyecek ‘Millet İttifakı’ komisyonu oluşturulması için Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’la da bir araya gelecek. Karamollaoğlu ile Uysal’ın, Akşener’in bu düşüncesine sıcak baktığı, ‘Millet İttifakı’nın oluşturacağı ortak komisyonun kısa sürede şekillenip, çalışmalarına başlaması öngörülüyor.

Referans 16 Nisan referandumu

‘Millet İttifakı’ ve bu ittifakın dışında kalan HDP’nin seçmene vaatleri arasında yer alan “Parlamenter Sisteme Dönüş Projesi”, 16 Nisan 2017’de yapılan Anayasa Değişikliği referandumunu referans alıyor. Referandumda yüzde 51,41 oy oranıyla kabul edilen anayasa değişikliğine, toplumun yüzde 48.59'u karşı çıkmıştı. Anayasa değişikliği ile “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”ne geçişin ilk aşaması tamamlanmıştı. Sistemin bütünüyle yürürlüğe girmesi de cumhurbaşkanlığı ve parlamento için 3 Kasım 2019’da yapılması öngörülen seçimlerle mümkün olacaktı. Ancak bu seçim 24 Haziran’a çekildiği için sistemin bütünüyle yürürlüğe girip girmeyeceği de 24 Haziran’da belli olacak. Anayasa değişikliği kabul edilir edilmez askeri yargıyı kaldıran, cumhurbaşkanının kendi partisinin başına geçmesine olanak tanıyan, hakimler ve savcılar kurulunun yeniden yapılandırılmasını öngören maddeler hemen yürürlüğe girmişti. Anayasa değişikliği 24 Haziran seçimlerine giden süreçte de kendini gösterdi ve milletvekili sayısının 600’e çıkarılması, seçilme yaşının 18’e düşürülmesi gibi anayasa değişikliği maddeleri yürürlüğe girdi.

“Takvim şart”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, 16 Nisan 2017 anayasa değişikliği referandumunun Türkiye’de halkın yarıya yakın bir çoğunluğu tarafından reddedildiği, Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu, yeni bir anayasa ile parlamenter sistemin kuvvetlendirilmesi gerektiği yönündeki görüşüne muhalefet bloğu da katılıyor. Peki Akşener’in, 24 Haziran seçimi öncesi parlamenter sisteme geçiş için bir takvim oluşturma çabası seçmende karşılık bulacak mı ya da siyaseten ne anlama geliyor?

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin dekanlığını da yapmış siyaset bilimci Prof. Yalçın Karatepe DW Türkçe’nin sorularını yanıtlarken “Halkta beklenti büyük. Çünkü 16 Nisan referandumunda halkın yarısı 'hayır' demişti. Şimdi seçmen, muhalefetin planlarını görmek istiyor. Parlamenter sisteme geçiş için nasıl bir hazırlık yapılıyor bilmek istiyor” diye konuşuyor. Karatepe, Akşener’in bu girişiminin seçmende karşılık bulacağını düşünüyor ve “24 Haziran’dan sonrası için yapılacak net açıklamalar seçmen davranışını etkileyecektir. Yeni bir anayasa gereği var ve bunun takvime bağlanması da şart” diyor. 24 Haziran’a sayılı günler kala parlamento yapısının hiç konuşulmadığını sanki sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce arasında bir yarış varmış gibi bir hava estirildiğini anlatan Karatepe, Akşener’in bu ortamda bir ‘ön alma’ girişiminde bulunduğunun da gözden kaçmamasını istiyor. Karatepe, “Akşener, parlamentonun, yeni bir anayasanın nasıl hazırlanacağını da konuşturmak istiyor ki, çok haklı. Ortada sadece bir cumhurbaşkanlığı yarışı yok. Türkiye’de rejim için hayati önemde bir parlamento seçimi de var” yorumunu yapıyor.

“Akşener taktiği”

Ankara siyasetini yakından takip eden gazetecilerden Şükrü Küçükşahin de DW Türkçe’ye Akşener’in girişimi için konuşurken, Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı yarışında öne çıktığı görüşünden hareket ediyor. “İnce öne çıktığı için Akşener bir ön alma taktiği yürütüyor görünüyor” diyen Küçükşahin, 24 Haziran’da ‘Millet İttifakı’nın mecliste çoğunluk sağlayıp sağlamayacağı netleşmeden yeni bir anayasayı, parlamenter sisteme dönüş için takvim oluşturmayı konuşmanın ‘siyasi taktik’ten başka tanımlanamayacağını savunuyor. Küçükşahin, “Meclisteki dağılım nasıl olacak kimse bilmiyor henüz. Millet ittifakının 24 Haziran öncesi ve sonrası birlikte hareket edeceği tescil edilmişken, Akşener’in şimdiki girişimine ancak gündemle oynama diyebiliriz. Sonucunu hep birlikte bekleyip, göreceğiz” diyor.

Hilal Köylü / Ankara

© Deutsche Welle Türkçe