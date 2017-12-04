Midilli'deki sığınmacıların yüzde 40'ı çocuk

Yunanistan'ın Midilli adasındaki Moria kampında kalan sığınmacıların yaklaşık yüzde 40'ını çocukların oluşturduğu bildirildi. Yunan radyo kanalı Athina984'e konuşan Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü temsilcisi Dr. Apostolos Veizis, kampta iki binden fazla çocuk bulunduğunu, bunların 432'sinin ise yanında ebeveyni olmadığını kaydetti.

Dr. Apostolos Veizis, "Kamptaki poliklinikteki hastaların yüzde 52'si beş yaşın altında" açıklamasını yaptı. Veizis, kampta ayrıca birçok hamile kadının da bulunduğunu kaydetti. Yunan doktor, ağır psikolojik rahatsızlığı olan yaklaşık 500 kadar hastanın ise tedavi için bekleme listesinde bulunduğu belirtti.

Dr. Apostolos Veizis, kamptaki durumla ilgili olarak "Mülteci sorununu çözmek için siyasi bir irade mevcut değil" eleştirisini yaptı.

AB ve Türkiye arasında imzalanan mülteci anlaşmasının geçen yıl yürürlüğe girmesinin ardından Yunanistan'a gelen sığınmacı sayısında düşüş kaydedildi. Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından sığınmacılar Yunan adalarındaki kamplarda toplanmaya başlandı. Sığınmacılar sığınma başvurularını da yine burada yapıyor.

Midilli'deki Moria kampı

Ancak başvurularının değerlendirilme süreci çok uzun zaman aldığı için kamplarda çok büyük bir yığılma yaşanıyor. Örneğin 2 bin 300 kişinin barınması için planlanan Moria kampında halihazırda 5 bin 500 sığınmacı bulunuyor.

Geçen eylül ayında Avrupa Konseyi İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi (CPT) sığınmacıların yaşam koşulları konusunda Yunanistan’a yönelik eleştiri dozu yüksek bir rapor hazırlamış, raporda anne-babası olmayan sığınmacı çocukların durumuna özellikle dikkat çekmişti.

CPT, Yunanistan’dan sığınmacı çocuklarla ilgili “koruyucu tutukluluk” uygulamasını gözden geçirmesini, anne-babasıyla beraber olmayan bu çocukları için uygun yaşam koşulları sağlamasını talep etmişti.

dpa/BW/HS

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