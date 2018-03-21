 MGK: Türkiye Menbiç′te inisiyatif kullanacak | TÜRKİYE | DW | 28.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

MGK: Türkiye Menbiç'te inisiyatif kullanacak

Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından Ankara'dan, YPG Menbiç'i terk etmediği takdirde "Türkiye'nin burada da inisiyatif kullanmaktan çekinmeyeceği" açıklaması yapıldı.

Syrien Türkei - Einnahme von Afrin durch türkisches Militär / FSA-Kämpfer (Reuters/K. Ashawi)

Ankara'da düzenlenen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından yayımlanan bildiride Türkiye'nin Menbiç'e müdahale edebileceği belirtildi. Anadolu Ajansı'nda yer alan bildiride, "Münbiç'teki (Menbiç) teröristlerin bir an önce bölgeden uzaklaştırılması gerektiği, aksi takdirde Türkiye'nin diğer bölgelerde olduğu gibi burada da bizzat inisiyatif kullanmaktan çekinmeyeceği belirtilmiştir" ifadesi kullanıldı.

MGK ayrıca Irak hükümetinden PKK'nın Sincar ve Kandil'deki faaliyetlerini engellemesini istedi, aksi takdirde Türkiye'nin engelleyeceğini bildirdi.

Bildiride Fırat'ın doğusu ve Irak'ın kuzeyi ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Fırat’ın doğusundaki Suriye topraklarında yuvalanan teröristlerle ilgili de aynı kararlılık içinde olduğumuz vurgulanmıştır. Suriye’nin yanı sıra, Sincar ve Kandil başta olmak üzere, Irak’ın çeşitli yerlerinde de ülkemize saldırmak üzere yerleşen bölücü terör örgütünün bölgedeki faaliyetlerinin, öncelikle ırak devleti tarafından önlenmesinin beklendiği, bunun mümkün olmaması hâlinde ise bizzat Türkiye tarafından engelleneceği ifade edilmiştir."

Türkiye, PKK'nın uzantısı olduğu gerekçesiyle "terör örgütü" olarak gördüğü Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren YPG'ye yönelik 20 Ocak'ta askeri harekat başlatmıştı. "Zeytin Dalı" adı verilen harekat kapsamında YPG'nin kontrolünde olan Afrin kenti, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ona destek veren Suriyeli milis gücü Özgür Suriye Ordusu tarafından alınmıştı.

Bir süredir Menbiç'e de operasyon sinyali veren Ankara, ABD'den burada bulunan birliklerini çekmesini istiyor. Türkiye'nin talepleri şu ana kadar Washington tarafından reddedildi.

rtr,DW/GY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Erdoğan’dan Zeytin Dalı'nı genişletme sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'in ardından Türk ordusunun Suriye'nin kuzeyindeki harekatını Menbiç, Kobani, Tel Abyad, Resulayn ve Kamışlı ile sürdüreceğini açıkladı. (19.03.2018)  

Çavuşoğlu'ndan Menbiç açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Menbiç modeli üzerindeki görüşmelerin sonuç vermemesi durumunda Fırat'ın doğusuna operasyon düzenlenebileceği sinyali verdi. (22.03.2018)  

Avrupalı siyasetçilerden Türkiye'ye Afrin tepkisi

Avrupalı siyasetçiler, bugün Bulgaristan'da gerçekleşecek AB-Türkiye Liderler Toplantısı öncesinde Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekâtı'na yönelik eleştirilerde bulundu. (26.03.2018)  

Benzer içerik

Türkei Außenminister Mevlut Cavusoglu

Çavuşoğlu: Menbiç konusunda anlaşmaya değil anlayışa vardık 21.03.2018

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Menbiç konusunda Ankara'yı yalanlayan açıklamasına cevap verdi: "Biz Menbiç'le ilgili 'anlaştık' demedik, 'anlayışa vardık' dedik".

USA Heather Nauert

ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda anlaşmaya varılmadı 21.03.2018

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın Menbiç konusundaki açıklamalarına yanıt verdi. Nauert, Türkiye ile varılan bir anlaşma olmadığını söyledi.

Syrien Operation Olivenzweig Afrin

Türkiye ve ABD arasında gündem Menbiç 13.03.2018

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ile YPG'nin Menbiç'ten çekilmesini öngören bir plan üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Çavuşoğlu, bölgede güvenliğin Türk ve ABD askerleri tarafından sağlanacağını söyledi.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Özgürlükçü Demokrasi gazetesine baskın

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yerine açılan Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin İstanbul'daki ofisi dün gece polis tarafından basıldı, dokuz çalışanı gözaltına alındı. 

FOTO-GALERİ

default

Denizcilikte devleşme yarışı

"CMA CGM Antoine de Saint Exupéry“ Hamburg limanına giriş yapan şimdiye kadarki en büyük gemi özelliğini taşıyor. Ancak gelecekte gemilerin hacmi büyümekle kalmayacak, aynı zamanda daha fazla otonom hale gelecek.  