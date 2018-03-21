MGK: Türkiye Menbiç'te inisiyatif kullanacak

Ankara'da düzenlenen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından yayımlanan bildiride Türkiye'nin Menbiç'e müdahale edebileceği belirtildi. Anadolu Ajansı'nda yer alan bildiride, "Münbiç'teki (Menbiç) teröristlerin bir an önce bölgeden uzaklaştırılması gerektiği, aksi takdirde Türkiye'nin diğer bölgelerde olduğu gibi burada da bizzat inisiyatif kullanmaktan çekinmeyeceği belirtilmiştir" ifadesi kullanıldı.

MGK ayrıca Irak hükümetinden PKK'nın Sincar ve Kandil'deki faaliyetlerini engellemesini istedi, aksi takdirde Türkiye'nin engelleyeceğini bildirdi.

Bildiride Fırat'ın doğusu ve Irak'ın kuzeyi ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Fırat’ın doğusundaki Suriye topraklarında yuvalanan teröristlerle ilgili de aynı kararlılık içinde olduğumuz vurgulanmıştır. Suriye’nin yanı sıra, Sincar ve Kandil başta olmak üzere, Irak’ın çeşitli yerlerinde de ülkemize saldırmak üzere yerleşen bölücü terör örgütünün bölgedeki faaliyetlerinin, öncelikle ırak devleti tarafından önlenmesinin beklendiği, bunun mümkün olmaması hâlinde ise bizzat Türkiye tarafından engelleneceği ifade edilmiştir."

Türkiye, PKK'nın uzantısı olduğu gerekçesiyle "terör örgütü" olarak gördüğü Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren YPG'ye yönelik 20 Ocak'ta askeri harekat başlatmıştı. "Zeytin Dalı" adı verilen harekat kapsamında YPG'nin kontrolünde olan Afrin kenti, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ona destek veren Suriyeli milis gücü Özgür Suriye Ordusu tarafından alınmıştı.

Bir süredir Menbiç'e de operasyon sinyali veren Ankara, ABD'den burada bulunan birliklerini çekmesini istiyor. Türkiye'nin talepleri şu ana kadar Washington tarafından reddedildi.

rtr,DW/GY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe