 Mevlüt Çavuşoğlu Conflict Zone′da | GÜNDEM | DW | 31.05.2018

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GÜNDEM

Mevlüt Çavuşoğlu Conflict Zone'da

Solingen faciasının 25. yıldönümünün anma töreni için Almanya'yı ziyaret eden Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Deutsche Welle'nin Conflict Zone programına konuk oldu.

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Mevlüt Çavuşoğlu Conflict Zone'da

     

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Mevlüt Çavuşoğlu Conflict Zone'da  

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