Mevlüt Çavuşoğlu Conflict Zone'da  

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Solingen faciasının 25. yıldönümünün anma töreni için Almanya'yı ziyaret eden Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Deutsche Welle'nin Conflict Zone programına konuk oldu.
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Solingen faciasının 25. yıldönümünün anma töreni için Almanya'yı ziyaret eden Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Deutsche Welle'nin Conflict Zone programına konuk oldu.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Merkel'in Erdoğan'ı Almanya'ya davet ettiği yönündeki sözleriyle ilgili açıklama yaptı. Resmi davet olmadığını belirten Çavuşoğlu, konunun seçim kararından önce konuşulduğunu söyledi.
Beş Türk’ün yaşamını yitirdiği Solingen saldırısının 25’inci yılı anma etkinliğinde konuşan Almanya Başbakanı Merkel, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve antisemitizme Almanya'da da dünyada da yer olmadığını söyledi.
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