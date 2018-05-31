Mevlüt Çavuşoğlu Conflict Zone'da  

Merkel: Irkçılığa Almanya'da da dünyada da yer yok

Beş Türk’ün yaşamını yitirdiği Solingen saldırısının 25’inci yılı anma etkinliğinde konuşan Almanya Başbakanı Merkel, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve antisemitizme Almanya'da da dünyada da yer olmadığını söyledi.