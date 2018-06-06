 Merkez Bankası büyüme tahminini düşürdü | EKONOMİ | DW | 15.06.2018

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EKONOMİ

Merkez Bankası büyüme tahminini düşürdü

Almanya Merkez Bankası büyüme hızı tahminini düşürdü. Merkez Bankası Başkanı küresel ticari anlaşmazlıkların Alman şirketlerinde güvensizlik yarattığını söyledi.

Deutschland Hapag-Lloyd - Hamburg (picture-alliance/dpa/C. Charisius)

Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann "beklentilerdeki güvensizliğin önceki dönemlere göre artış gösterdiğini" belirterek öncelikle ihracatçı şirketleri bekleyen tehlikelerin genişlemeci mali politikalardan kaynaklanan riskleri aştığını belirtti. ABD ile Avrupa Birliği arasındaki ticari anlaşmazlık ihracatçı Alman şirketlerinde tedirginliğe yol açmıştı.

Almanya Merkez Bankası Alman ekonomisinin 2018 yılında mevsim etkilerinden arındırılmış yüzde 2'lik oranla büyüyeceğini tahmin ediyor. Merkez Bankası'nın Aralık ayı tahmin raporunda büyüme hızının yüzde 2,5'i bulacağı belirtilmişti. Merkez Bankası 2019 ve 2020 yıllarıyla ilgili tahminlerini ise yukarıya çekti. Alman ekonomisinin önümüzdeki yıl yüzde 1,9, 2020 yılında ise yüzde 1,6 oranında büyümesi bekleniyor.

Enflasyonda hareketlenme

Almanya Merkez Bankası'nın tahmin raporunda genel ekonomik konjonktürde kırılma beklenmediği ve özel sektördeki yüksek kapasite kullanımının 2020 yılında da düzeyini koruyacağı belirtiliyor. Raporla ilgili açıklamalarda bulunan Merkez Bankası Başkanı Weidmann "Sonuç olarak, sürekli iyi ekonomik gelişme gösterdiğimiz, arz darboğazlarının ve ücretlerin yüksek oranlarda artmasının beklendiği, aynı zamanda da enflasyonun iç faktörlerden olumsuz etkileneceği bir döneme girdiğimizi söyleyebiliriz”, dedi.

Almanya Merkez Bankası enflasyon oranında bu yıl hafif artış kaydedileceğini, 2020'de ise hayat pahalılığı artış hızının yeniden gerileyeceğini tahmin ediyor.

DW, Reuters, dpa/AG, BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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