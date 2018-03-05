 Merkel′in yeni hükümeti için bakanlar hazır | ALMANYA | DW | 09.03.2018
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ALMANYA

Merkel'in yeni hükümeti için bakanlar hazır

Almanya’da Başbakan Merkel’in kabinesindeki bakanların tamamı belli oldu. Yeni hükümet 14 Mart’ta bakanların resmen yemin etmesiyle göreve başlayacak.

Deutschland Das zukünftige Bundeskabinett (picture-alliance/dpa)

Angela Merkel'in dördüncü kez başbakanlık edeceği hükümet seçimlerden altı ay sonra göreve başlama aşamasına geldi. Hükümette görev yapacak Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili bakanların ardından koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) altı bakanı belli oldu.

Yeni hükümette başbakan yardımcılığı görevi yapacak olan SPD'nin geçici genel başkanı Olaf Scholz, müstakbel genel başkan Andrea Nahles ile yaptıkları ortak açıklamada "İyi bir ekip oluşturmak istedik" dedi.

Berlin Nahles und Scholz stellen SPD-Minister vor

Adalet Bakanı Maas Dışişleri Bakanı oluyor

Sigmar Gabriel'den boşalan Dışişleri Bakanlığı görevini mevcut kabinedeki Adalet Bakanı Heiko Maas üstlenecek. Gabriel dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada yeni kabinede yer almayacağının parti yönetimince kendisine bildirildiğini açıklamıştı. Die Welt gazetesinin kamuoyu araştırma şirketi Civey'e yaptırdığı ankete göre vatandaşların yüzde 56'sı Gabriel'in bu görevden ayrılmasını olumsuz bulurken, yüzde 29'u olumlu buluyor.

Heiko Maas

Heiko Maas

Ekonomi Bakanı Brigitte Zypries ve Çevre Bakanı Barbara Hendricks de yeni hükümette yer almayacaklarını açıklamıştı. Kulislerde bakanlıklara getirilecek isimler konusunda SPD içinde sert tartışmaların yaşandığı belirtiliyor.

SPD'den diğer bakanlar

SPD'nin eski genel sekreteri Hubertus Heil'ın Çalışma Bakanı, mevcut kabinede Aile Bakanı olan Katarina Barley'in de Adalet Bakanı olarak görev yapacağı açıklandı. Barley'den boşalan Aile Bakanlığı koltuğuna Berlin Neukölnn ilçesi Belediye Başkanı Franziska Giffey getirilirken, Maliye Bakanlığını şu an geçici genel başkan olarak görev yapan Hamburg Belediye Başkanı Olaf Scholz üstlenecek. Çevre Bakanlığı görevine ise partinin Kuzey Ren-Vestfalya eyalet teşkilatı Genel Sekreteri Svenja Schulze getirildi.

Katarina Barley ve Franziska Giffey

Katarina Barley ve Franziska Giffey

Ayrıca Alman Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Avrupa'dan sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth'un görevine devam edeceği, SPD milletvekili Michelle Müntefering'in de Uluslararası Kültür Politikalarından sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapacağı açıklandı. Müntefering aynı zamanda Türk-Alman Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı görevini yürütüyor.

Der Spiegel dergisinin haberine göre SPD dış politika uzmanlarından Niels Annen'in de bir bakanlık görevi üstlenmesi muhtemel.

Yeni kabinede Ursula von der Leyen (CDU) Savunma Bakanı, Jens Spahn (CDU) Sağlık Bakanı, Peter Altmeier (CDU) Ekonomi Bakanı, Julia Klöckner (CDU) Tarım Bakanı, Anja Karliczek (CDU) Eğitim Bakanı, CSU lideri Horst Seehofer İçişleri Bakanı, Andreas Scheuer (CSU) ise Ulaştırma Bakanı olacak. CSU'lu Gerd Müller Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı olarak görevine devam edecek. Dorothee Bär (CSU) Başbakanlığa bağlı Dijitalden Sorumlu Devlet Bakanı olacak. Monika Grütters (CDU) Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapmaya devam ederken Göç, Mülteciler ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanlığı'na Annette Widmann-Mauz (CDU) getirilecek. Helge Braun ise Başbakanlık Dairesi Başkanlığı'nı yürütecek.

En genç bakan Jens Spahn

En genç bakan Jens Spahn

Yeni kabinenin en genç bakanı 37 yaşındaki Jens Spahn. En yaşlı bakan ise 68 yaşındaki Horst Seehofer. Kabinenin yaş ortalaması 51.

DW, dpa, KNA/ BK, HT, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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