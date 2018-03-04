Merkel’in sırrı ne? | ALMANYA | DW | 04.03.2018

12 yıldır Almanya’nın başbakanı olan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin lideri Angela Merkel bir kez daha başbakan seçilmeyi garantiledi. Peki, Merkel’in sırrı ne? İşte Merkel siyasetinden bazı örnekler:
Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile koalisyona onay vermesi ile birlikte Hristiyan Demokrat Birlik partisinin lideri Angela Merkel bir kez daha başbakan seçilmeyi garantiledi.
12 yıldır Almanya'nın başbakanı olan Angela Merkel'in 14 Mart'ta dördüncü kez bu göreve seçilmesi bekleniyor.
Peki, Almanya'nın ilk kadın başbakanı olan Merkel'in başarısının sırrı ne?
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Birleşen Almanya’da başarı tarihi yazdı: “Kohl’un kızı” idi, Federal Cumhuriyet’in ilk kadın başbakanı oldu. Angela Merkel’in hızlı siyasi kariyerinin resimlerle öyküsü. (05.05.2009)
Almanya'da genel seçimlerden yaklaşık beş ay sonra hükümetin kurulmasının önündeki son engel de kalktı. Sosyal Demokrat Parti üyeleri, Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile büyük koalisyon kurulmasına onay verdi. (04.03.2018)
Almanya’da büyük koalisyon için yeşil ışık yakılacak mı? Yoksa Sosyal Demokratların tabanı, "hayır" diyerek Almanya’yı derin bir siyasi krize mi sürükleyecek? Bu sorular bugün cevap bulacak. (03.03.2018)