 Merkel’in sırrı ne? | ALMANYA | DW | 04.03.2018
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ALMANYA

Merkel’in sırrı ne?

12 yıldır Almanya’nın başbakanı olan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin lideri Angela Merkel bir kez daha başbakan seçilmeyi garantiledi. Peki, Merkel’in sırrı ne? İşte Merkel siyasetinden bazı örnekler:
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Angela Merkel bunu nasıl başarıyor?

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile koalisyona onay vermesi ile birlikte Hristiyan Demokrat Birlik partisinin lideri Angela Merkel bir kez daha başbakan seçilmeyi garantiledi. 

12 yıldır Almanya'nın başbakanı olan Angela Merkel'in 14 Mart'ta dördüncü kez bu göreve seçilmesi bekleniyor. 

Peki, Almanya'nın ilk kadın başbakanı olan Merkel'in başarısının sırrı ne?

DW/BÖ,BW

© Deutsche Welle Türkçe

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Angela Merkel bunu nasıl başarıyor?  

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