 Merkel′den operasyona destek: Operasyon gerekliydi | ALMANYA | DW | 14.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Merkel'den operasyona destek: Operasyon gerekliydi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD öncülüğünde Suriye'ye düzenlenen askeri operasyonu destekledi ve böyle bir operasyonun gerekli olduğunu savundu.

Merkel empfängt dänischen Ministerpräsidenten Rasmussen (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Suriye'de başlatılan operasyonla ilgili bir açıklama yaptı. ABD'nin öncülüğündeki operasyonu destekleyen Merkel, "Kimyasal silahlarla ilgili uluslararası düzenlemelerin etkisini korumak ve Suriye rejimini başka ihlallere karşı uyarmak amacıyla yapılan askeri operasyon gerekli ve orantılıydı" ifadelerini kullandı.

Daha fazlasını okumak için: Türkiye'den operasyonla ilgili açıklama 

Hava saldırıları ile "rejimin kimyasal saldırı yeteneğinin kesilmesi ve Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin tekrar ihlalinin engellenmesinin"  amaçlandığına dikkat çeken Merkel, "Amerikalı, İngiliz ve Fransız müttefiklerimizin BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak bu sorumluluğu üstlenmesini destekliyoruz" dedi.

Açıklamasında Duma'da geçen hafta meydana gelen saldırıda çok sayıda çocuk, kadın ve erkeğin hayatını kaybettiğine işaret eden Merkel, ortaya konan tüm bilgilerin bu saldırının sorumlusu olarak daha önce de halkına karşı kimyasal silah kullanan Esad rejimini gösterdiğine işaret etti.

Merkel, BM Güvenlik Konseyi kararı ile söz konusu saldırı konusunda bağımsız bir soruşturma başlatılmasının Rusya tarafından engellendiğini de vurguladı.

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin erozyona uğratılmasının önlenmesi çağrısında bulunan Merkel, Almanya'nın bu yöndeki tüm diplomatik adımları kararlılıkla destekleyeceğini de kaydetti.

dpa/HS,BW

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Suriye'deki bu noktaya nasıl gelindi?

Dünyanın büyük güçlerini Suriye'de karşı karşıya getiren süreç, Duma'da 7 Nisan'da düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırı ile başladı. (14.04.2018)  

Türkiye: Operasyon yerinde tepki

Suriye’ye yönelik hava saldırısına ilişkin olarak Türkiye’den ilk açıklamalar gelmeye başladı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da, hava saldırısı “yerinde bir tepki” olarak nitelendirdi. (14.04.2018)  

ABD Suriye'deki kimyasal saldırıdan "çok emin"

ABD, Esad rejiminin Suriye'deki Duma kentinde kimyasal saldırı gerçekleştirdiğinden "çok emin" olduğunu ve elinde kanıt bulunduğunu açıkladı. (13.04.2018)  

Benzer içerik

Syrien Damaskus Militärschlag

Canlı Anlatım - Fransa: Yeni saldırı planlanmıyor 14.04.2018

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Suriye'de hedefe ulaşıldığını bilerterek şu anda yeni bir saldırı planlanmadığını açıkladı.

Deutschland Berlin - Bundeskanzlerin Merkel berät sich mit Flüchtlingsorganisationen

Merkel: Suriye’ye olası bir saldırıya Almanya katılmayacak 12.04.2018

Almanya Başbakanı Merkel, Suriye’ye yönelik olası bir hava saldırısına Almanya’nın katılmayacağını açıkladı. Merkel, kimyasal silahların kabul edilemeyeceğini göstermek için yapılması gerekeni desteklediklerini söyledi.

USA | Trump kündigt militärischen Rückzug aus Syrien an

FR: Trump'ın Suriye stratejisi yok 10.04.2018

Alman basınında günün öne çıkan yorum konuları arasında, Suriye krizi ve Almanya’daki kız çocuklarına başörtüsünü yasaklama tartışmaları yer alıyor.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Deutsche Firmen verdreifachen Rüstungsexporte (picture-alliance/dpa/T. Tinazay)

Alman hükümeti Türkiye'ye silah ihracatını savundu

Alman hükümeti, AfD’nin soru önergesine verdiği yanıtta Türkiye’ye silah ihracatı kararlarını savundu. Silah ihracatı konusundaki kararlarda “bir ülkeye yönelik genel bir değerlendirme yapılmadığı” vurgulandı. 

FOTO-GALERİ

Winner World Press Photo 2018 Spot News (Ronaldo Schemidt)

Ödüllü foto muhabirlerin kadrajından

Dünyanın en prestijli haber fotoğrafı ödülünü kazanabilmek için çekilen karede duygusal etkiyi yansıtmak ve teknik ustalığı sergileyebilmek gerekiyor. Bu seneki Dünya Basın Fotoğrafı ödülünü kazananlardan bazıları: 