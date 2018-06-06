 Merkel′den Özil ve Gündoğan′a destek | SPOR | DW | 11.06.2018

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SPOR

Merkel'den Özil ve Gündoğan'a destek

Başbakan Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilen fotoğrafları nedeniyle yoğun eleştirilere hedef olan Türk asıllı Alman milli futbolcular İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'e destek vererek futbola odaklanılmasını istedi.

Merkel Polonya'daki EURO 2012 sırasında milli futbolcularla.

Merkel Polonya'daki EURO 2012 sırasında milli futbolcularla.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdikleri için Almanya'da eleştiri oklarını üzerine çeken milli futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a arka çıktı. Merkel katıldığı televizyon programında "futbolcuların Cumhurbaşkanı Erdoğan ile resim çektirmenin sonuçlarını kestiremedikleri kanaatinde olduğunu" söyledi. Özil ve Gündoğan'ın Alman futbol severleri hayal kırıklığına uğratmak istemediklerinden emin olduğunu belirten Angela Merkel, Gündoğan'ın "her şeye rağmen seve seve Almanya için sahaya çıktığı ve milli takımda yer aldığı" şeklindeki sözlerinden duygulandığını söyledi.

Almanya'nın Rusya'daki Dünya Kupası finallerinde iyi bir sonuç alabilmesi için kadrodaki bütün elemanlara ihtiyaçları olduğunu belirten Başbakan Merkel, "Gündoğan ve Özil milli takım oyuncularıdır. Dolayısıyla alkışlanmalarından memnuniyet duyarım” dedi.

Özil ve Gündoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdikleri fotoğraf.

Özil ve Gündoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdikleri fotoğraf.

Özil konuşmuyor

Alman futbol milli takımının onursal kaptanı Philipp Lahm gazetelere verdiği demeçte Türk asıllı iki futbolcuya anlayış gösterilmesini istedi ve "Almanya'nın onlara verdiklerinin bilincindeler. Bu onlara bir kez daha açıkça gösterilmiş oldu”, dedi. Her iki futbolcunun da profesyonellik anlayışıyla milli takımda bütün yeteneklerini gösterdiğini belirten Philipp Lahm,"Almanya'da bazı şeyler çelişkilidir. Hatalı pas verince topu yeniden kapmak için peşinden koşmak gerekir.”

Alman milli takımının hazırlıkları sırasında da gündemden düşmeyen ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan ile resim çektirme' tartışmasına son noktayı koymak için bir açıklama yapan İlkay Gündoğan doğum yeri olan Almanya'ya bağlılığını dile getirmişti. Sakatlığı nedeniyle Suudi Arabistan karşılaşmasında forma giymeyen Mesut Özil'den ise henüz bir açıklama gelmedi.

DW, dpa/AG, BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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