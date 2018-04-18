 Merkel: Yahudi karşıtlığıyla mücadelenin kazanılması gerekiyor | ALMANYA | DW | 18.04.2018
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ALMANYA

Merkel: Yahudi karşıtlığıyla mücadelenin kazanılması gerekiyor

Berlin’de kipa takan iki kişinin saldırıya uğramasına tepki gösteren Almanya Başbakanı Merkel, Yahudi karşıtlığıyla mücadele konusunda kararlı olduklarını ve “bu mücadelenin kazanılması gerektiğini” söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel

Almanya Başbakanı Angela Merkel

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin'de iki kişinin, Yahudilerin taktığı "kipa” adı verilen başlıkla sokakta yürürken hakaret ve saldırıya uğramasına tepki gösterdi.

Yaşananları ‘'korkunç'' olarak nitelendiren Merkel olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Alman vatandaşları arasında maalesef antisemitizm var. Bununla birlikte Arap coğrafyasından gelen bir Yahudi karşıtlığı da var” ifadelerini kullandı. Almanya Başbakanı, "Yahudi karşıtı taşkınlıklarla mücadelenin kazanılması gerektiğini ve hükümetin bu yönde tüm gücüyle mücadele edeceğini” belirtti.

"Almanya'da Yahudi olmayı deneyimlemek istedim”

Sokakta bir arkadaşıyla başında kipayla yürürken, üç kişinin saldırısına uğrayan Adam A. isimli genç saldırı anını Deutsche Welle'ye anlattı. Yahudi olmadığını, İsrailli bir Arap aileden geldiğini söyleyen Adam, kipanın İsrailli bir arkadaşının hediyesi olduğunu ve ilk kez bir kipayla sokağa çıktığını söyledi.

Kipayı hediye eden arkadaşının Almanya'da bir Yahudi olmanın zorluklarından söz ettiğinde kendisinin bu görüşün aksini kanıtlamak için kipayla sokakta yürümeyi deneyimlemek istediğini anlatan 21 yaşındaki Adam, kendisini saldırıdan çok, etraftakilerin kayıtsızlığının dehşete düşürdüğünü, olay anında sokakta bulunan çok sayıda kişiden bir kadın haricinde hiçbirinin saldırıya müdahale etmediğini söyledi.

Adam'ın telefonuyla kaydettiği görüntülerde saldırganlardan birinin elindeki kemerle gence vurduğu ve Yahudi karşıtı hakaretler ettiği görülüyor.

DW,dpa/SÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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