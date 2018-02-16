 Merkel: Yücel′in tahliyesi beni de sevindirdi | ALMANYA | DW | 16.02.2018
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ALMANYA

Merkel: Yücel'in tahliyesi beni de sevindirdi

Almanya Başbakanı Merkel, Deniz Yücel'in serbest kalmasının kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Merkel, Türkiye'de siyasi gerekçelerle tutuklu bulunan diğer kişiler için de adil ve hızlı bir yargılama talep etti.

Angela Merkel (Getty Images/C. Koall)

Türkiye'de bir yılı aşkın süre cezaevinde kalan Die Welt muhabiri Deniz Yücel  bugün Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi.

Yücel'in tahliyesini değerlendiren Almanya Başbakanı Angela Merkel başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, "Herkes gibi ben de sevindim" dedi. Zor bir yılı geride bırakan Yücel'in eşi ve ailesi adına da mutlu olduğunu kaydeden Merkel, 44 yaşındaki gazetecinin serbest bırakılması konusundaki çabalarından ötürü Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'e teşekkür etti. Merkel, "Yücel'in serbest kalması için çaba gösteren başta Dışişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanı Gabriel olmak üzere herkese teşekkür ederim" diye konuştu. Yücel'in serbest kalmasının "müzakere etmenin faydalı olduğunu" gösterdiğini belirten Merkel, "Ancak etkisi ne kadar oldu, bilemiyoruz" dedi.

Merkel, "Türkiye'de Deniz Yücel kadar tanınmış olmayan kişilerin de hapiste olduğunu biliyoruz. Onların da bir önce hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda adil ve hızlı bir şekilde yargılanmalarını istiyoruz" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Yücel'in serbest kalması için birçok kez Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiğini söylemişti. Yücel'in tahliye olacağının belli olmasının ardından açıklama yapan Gabriel, "Bugün çok güzel bir gün" diyerek Türk hükümetine sürecin hızlandırılması konusundaki desteklerinden ötürü teşekkür etmişti.

18 yıla kadar hapis istemi

Die Welt muhabiri Yücel'in Türk ve Alman vatandaşlığı bulunuyor. Tahliye kararı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Yücel hakkındaki iddianameyi tamamlayarak mahkemeye sunmasının ardından alındı. İddianamede, Yücel hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından 4 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianameyi kabul eden İstanbul 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi Yücel'in tahliyesine karar verdi.

dpa,AFP,rtr/BÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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