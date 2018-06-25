 Merkel ve Steinmeier′den Erdoğan′a tebrik | ALMANYA | DW | 25.06.2018

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ALMANYA

Merkel ve Steinmeier'den Erdoğan'a tebrik

Almanya Başbakanı Merkel ve Cumhurbaşkanı Steinmeier, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçimleri kazanmasından dolayı tebrik etti. Merkel, mesajında Türkiye'nin mülteci politikasını övdü.

Deutschland Wahl der Bundeskanzlerin (Reuters/F. Bensch)

 

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 24 Haziran seçimlerinde elde ettiği zaferden ötürü tebrik etti.

Tebrik mesajını Erdoğan'a Pazartesi günü gönderen Merkel, mesajında "Sizinle birlikte ülkelerimiz arasındaki işbirliğini teşvik edip derinleştirmeye devam edeceğimizden memnunum" dedi.

İki ülke arasındaki "uzun yıllardır süregelen dostluğa" vurgu yapan Merkel, Türkiye'nin mülteci politikasını övdü. Merkel, "Yakın Doğu ve Ortadoğu'daki sarsıntılar ve bunlardan doğan iltica hareketleri, hem sizin hem de bizim devletimizi ciddi oranda etkiliyor. Türkiye bu noktada çok büyük bir sorumluluk örneği gösterdi" dedi.

Merkel mesajında, "bu nedenle demokratik katılım ve hukuk devleti düzenini koruma önlemlerinin güçlendirildiği, istikrarlı ve çoğulcu bir Türkiye'yi ortak olarak görme isteğimiz çok daha fazla" dedi.

Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert, Pazartesi gününün erken saatlerinde yaptığı bir açıklamada, Merkel'in Erdoğan'ı "uygun zamanda" tebrik edeceğini, önce Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) seçim izleme grubunun yapacağı basın toplantısını bekleyeceklerini ifade etmişti.

"Toplumu birleştirin"

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier de Erdoğan'ı tebrik etti. Steinmeier'in sözcüsü Cumhurbaşkanı'nın Türk mevkidaşı ile telefonda görüştüğünü bildirdi. Görüşmede Steinmeier Erdoğan'a, "Türk toplumunu yeniden bir araya getirmeyi başarmasını umduğunu" iletti.

Steinmeier "Türkiye'nin ekonomik, toplumsal ve hukuk devleti alanlarında başarılı bir gelişme göstermesinin Almanya'nın çıkarına olduğunu" ifade etti.

Erdoğan Pazar günkü seçimlerde yüzde 52,6'lık oy oranıyla sandıktan zaferle çıkıp yeniden Cumhurbaşkanı seçilmişti.

rtr,dpa/BÜ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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