 Merkel: Trump uluslararası düzene zarar veriyor | ALMANYA | DW | 11.05.2018
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ALMANYA

Merkel: Trump uluslararası düzene zarar veriyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilme kararının uluslararası düzene duyulan güveni zedelediğini söyledi.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'nın Münster kentinde bugün yaptığı açıklamada ABD'nin İran'la nükleer anlaşmadan çekilme kararını eleştirdi. ABD'nin kararını "büyük bir üzüntü" ve "endişe" ile karşıladığını belirten Merkel, diğer yandan İran'la müzakerelerde zor konuların olduğunu vurguladı.

Merkel, "Buna rağmen BM Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edilen bu anlaşmadan tek taraflı çekilmek doğru değil. Bu durum uluslararası düzene duyulan güveni zedeliyor" dedi. Washington'ın tartışmalı kararının ardından çoğulculuğun "gerçek bir krizde olduğunu" gördüğünü ifade eden Merkel, "Herkes aklına eseni yaparsa bu dünya için kötü bir haber" şeklinde konuştu. Transatlantik ilişkilerin devamından yana olduğuna da işaret eden Merkel, uluslararası ilişkilerin güçlendirilmesi görevinin acil olduğunu kaydetti. 

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de Münster'de yaptığı açıklamada, Trump'ın kararını "barış diplomasisi için gerileme ve uluslararası işbirliği ile barışın sağlanmasının reddedilmesi" diye nitelendirdi.

Merkel - Putin görüşmesi

Merkel ayrıca önümüzdeki hafta Rusya'ya yapacağı ziyaret öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi de gerçekleştirdi. Görüşmede İran'la nükleer anlaşmanın yanı sıra Ukrayna krizi görüşüldü. Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, telefon görüşmesinde iki politikacının da ABD'nin İran'la nükleer anlaşmadan çekilmesine rağmen anlaşmanın sürdürülmesi konusunda hem fikir olduğunu belirtti.

Russland | Merkel trifft Putin

Merkel ve Putin'in bölgedeki son gelişmeler nedeniyle endişeli olduğunu da söyleyen Seibert, "Her iki politikacı da gerginliklerin tırmanmasından kaçınmanın önemli olduğu konusunda görüş birliği içinde" dedi.

Merkel önümüzdeki hafta Cuma günü Soçi'ye giderek Rusya lideri Putin'le bir araya gelecek. Kremlin'in verdiği bilgiye göre Merkel-Putin görüşmesi için girişim Almanya'dan geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da dün Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüşmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile 2015 yılında BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ABD, İngiltere, Çin, Rusya, Fransa'ya ek olarak Almanya ve AB'nin katılımıyla imzalanan nükleer anlaşmadan Salı günü çekildiklerini açıklamıştı. Almanya, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülke ABD’nin çekilme kararını eleştirmişti.

dpa, AFP, KNA / HT/HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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