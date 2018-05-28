 Merkel-Netanyahu görüşmesinin gündemi İran | ALMANYA | DW | 04.06.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Merkel-Netanyahu görüşmesinin gündemi İran

Almanya Başbakanı Angela Merkel Berlin'de İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile bir araya gelecek. İki liderin en önemli gündem maddesi İran'la yapılan nükleer anlaşmanın geleceği.

default

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Avrupa gezisinin ilk durağında Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel'le bir araya geliyor. Görüşmenin en önemli gündem maddesini İran'la yapılan nükleer anlaşma oluşturuyor. İsrail Avrupa'nın İran'a karşı izlediği politikayı sertleştirmesini talep ediyor. Netahyahu Berlin'deki temaslarının ardından akşam saatlerinde Paris'e geçerek Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelecek. Ardından Londra'ya seyahat ederek İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşecek.

İsrail nükleer anlaşmaya karşı

ABD Başkanı Donald Trump Mayıs ayı başında İran'la 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiklerini açıklamıştı. İsrail ABD'nin attığı bu adımdan memnuniyet duyduğunu belirtmişti. Almanya, Fransa ve İngiltere ise Trump'ın selefi Obama döneminde imzalanan nükleer anlaşmanın İran'ın nükleer silah geliştirmesinin engellenmesi için en etkili yol olduğu konusunda ABD Başkanı'nı ikna etmeye çalışmış ancak bu konuda başarılı olamamıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu İran'ın nükleer faaliyetlerine tamamen son vermesini ve Suriye başta olmak üzere Ortadoğu'daki etkisinin de bastırılmasını talep ediyor. İsrail Başbakanı kısa bir süre önce yaptığı açıklamada İran'ın  taahhütlerine karşın gizli bir nükleer programı olduğunu ve nükleer başlıklı füzelerin menzilini genişletmeye çalıştığını iddia etmişti. Netanyahu bu iddiasının, İsrail gizli istihbarat birimlerinin Tahran'daki "gizli bir arşivden" ele geçirdiği on binlerce belgeye dayandığını belirtmişti.

Almanya'dan İsrail'e eleştiri

Almanya-İsrail ilişkileri 2017 yılının başında gerilmişti. Merkel geçen yıl İsrail'in Filistin bölgelerindeki yerleşim politikasını eleştirmiş, iki ülke hükümetleri arasındaki görüşmeler ertelenmişti. Görüşmelerin bu yılın sonbaharında Kudüs'te yapılması planlanıyor.

Almanya eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in geçen yılki İsrail ziyaretinde de gerginlik yaşanmış, Netanyahu hükümeti eleştiren sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar planladığı için Gabriel'le görüşmesini iptal etmişti. Bu gerginlik Gabriel'in bu yılın başında İsrail'e yaptığı ziyaretle giderilmişti. 

AFP,dpa/HT,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Netanyahu: Suriye’de İran’ın varlığına yer yok

"Suriye’de İran’ın askeri varlığına yer yok" diyen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu İran politikasına destek aramak için gelecek hafta Almanya ve Fransa'yı ziyaret edecek. (28.05.2018)  

İran'a suçlamalarda bulunan Netanyahu'ya Almanya'dan tepki

İran'ın gizli bir nükleer programı olduğunu savunan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya bazı Alman politikacılardan tepki geldi. Siyasiler Tahran'la sağlanan nükleer anlaşmadan vazgeçilmemesi uyarısında bulundu. (02.05.2018)  

Netanyahu: İran kırmızı çizgiyi aştı

İsrail lideri Benyamin Netanyahu, "kırmızı çizgiyi aştığını" söylediği İran'ın saldırılarına "uygun karşılığı verdiklerini" ve "İran'ın Suriye'de askeri varlık kurmasına izin vermeyeceklerini" söyledi. (10.05.2018)  

Benzer içerik

Benjamin Netanyahu

Netanyahu: Suriye’de İran’ın varlığına yer yok 28.05.2018

"Suriye’de İran’ın askeri varlığına yer yok" diyen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu İran politikasına destek aramak için gelecek hafta Almanya ve Fransa'yı ziyaret edecek.

USA PK President Donald Trump zum Atomabkommen mit Iran

Trump İran nükleer anlaşmasından çekildi 08.05.2018

ABD Başkanı Trump, "özünde kusurlu" olarak tanımladığı İran nükleer anlaşmasından çekildiklerini açıkladı. İran anlaşmaya sadık kalacağını duyururken, Trump'ın kararına AB, Fransa ve Almanya'dan tepki var.

Merkel Kreisvorsitzendenkonferenz der CDU

Merkel: Nükleer anlaşmaya sadık kalacağız 09.05.2018

Almanya Başbakanı Merkel, İran ile nükleer anlaşmaya bağlı kalmayı sürdüreceklerini vurguladı. Merkel, İran'ın askeri nükleer programını tamamen bırakması için Tahran ile görüşülmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Portugal Lissabon Angela Merkel Besuch bei Antonio Costa, Premierminister (Reuters/R. Marchante)

Göç ve Mülteciler Dairesi’ndeki sorunlar Merkel’i zora soktu

Göç ve Mülteciler Dairesi’ndeki usulsüzlüklerden geçen yıldan beri haberdar olduğu iddiaları Almanya Başbakanı Merkel’i zor durumda bıraktı. Koalisyon ortağı SPD ve muhalefet bu konuda Merkel’den açıklama bekliyor.  

FOTO-GALERİ

default

Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanı kim olacak?

24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı için altı aday yarışıyor. Üç yıldan uzun bir süredir cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Erdoğan güçlü adaylarla karşı karşıya.  