 Merkel: Nükleer anlaşmaya sadık kalacağız | DÜNYA | DW | 09.05.2018
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DÜNYA

Merkel: Nükleer anlaşmaya sadık kalacağız

Almanya Başbakanı Merkel, İran ile nükleer anlaşmaya bağlı kalmayı sürdüreceklerini vurguladı. Merkel, İran'ın askeri nükleer programını tamamen bırakması için Tahran ile görüşülmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Merkel Kreisvorsitzendenkonferenz der CDU (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesini "üzüntü ve kaygıyla" karşıladıklarını belirterek Almanya'nın İran ile yapılan nükleer anlaşmaya uymayı sürdüreceğini tekrarladı.

Merkel, bugün Berlin'de yaptığı açıklamada, "Bu anlaşmaya bağlı kalacağız ve İran'ın taahhütleri yerine getirmesi için çaba göstereceğiz" dedi. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun İran'ın anlaşmaya uyup uymadığını denetlediğini hatırlatan Merkel, "İran'ın anlaşmaya ilişkin taahhütlerini yerine getirdiğini" söyledi.

Ancak bu anlaşmanın "belirli bir zaman için çözüm sağladığını" belirten Merkel, bu nedenle İran ile görüşmelerde bulunarak İran'ın askeri amaçlı nükleer programına "kalıcı bir şekilde" son vermesini sağlamak gerektiğinin altını çizdi.

İran ile görüşülecek meseleler

İran ile konuşulacak bir çok mesele olduğunu belirten Merkel, ancak nükleer anlaşmanın sorgulanmaması gerektiğini vurguladı.

 "İran'ın balistik füze programını kaygıyla karşıladıklarını" kaydeden Merkel, İran'ın bölgedeki rolüne ilişkin açıklamalarda da bulundu.

İran'ın "Yemen'de istikrarsızlığa yol açan" bir tutum izlediğini, Suriye ve Irak'ta da "etkisinin büyük" olduğunu belirten Merkel, İran ile "bölgede çatışmaları körükleyici değil, barış sağlayıcı bir rol üstlenmesi gerektiği" konusunda görüşülmesi gerektiğini söyledi.

Trump'ın İran ile nükleer anlaşmadan çekileceklerini duyurmasının ardından Almanya, İngiltere ve Fransa'dan ortak bir açıklama yapılmıştı. Açıklamada Almanya, İngiltere ve Fransa'nın anlaşmaya bağlı kalacağı vurgulanmıştı.

AFP,dpa/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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