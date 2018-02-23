 Merkel, Macron ve Putin ateşkesi görüştü  | DÜNYA | DW | 25.02.2018
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DÜNYA

Merkel, Macron ve Putin ateşkesi görüştü 

Suriye'de Doğu Guta'ya insani yardım sağlanması ve yararıların tahliye edilmesi için BM'de varılan ateşkes kararı memnuniyetle karşılandı. Merkel, Macron ve Putin, telefonda ateşkesin detaylarını ele aldılar.

G20-Gipfel Gespräch Merkel Putin Macron (picture alliance/dpa/T. Schwarz)

Uluslararası toplum, Suriye'nin Doğu Guta bölgesindeki siviller yardım sağlamayı ve bölgedeki yaralıların tahliyesini gerçekleştirmeyi hedefleyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı insani ateşkes kararından memnun.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ateşkesin hızlı bir şekilde uygulamaya geçmesinin ve sürdürülmesinin önemini vurguladı. BM sözcüsü Stephane Dujarric de BM'nin üzerine düşen görevi yapmaya hazır olduğunu dile getirdi. Guterres, hafta içerisinde yaptığı açıklamada Guta'yı "yeryüzündeki cehennem" olarak tanımlamıştı.

Ateşkes kararı sonrası Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından da bir açıklama yapıldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, yazılı açıklamasında, "En az 30 gün insani ateşkes talebinde bulunan kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye, Suriye'de ateşkesin tesisi, çatışmaların durdurulması ve gerginliğin azaltılması konusunda en başından beri her platformda çaba harcamakta ve uluslararası toplumun bu yöndeki adımlarını desteklemektedir" dedi. Aksoy ayrıca Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü ile siyasi birliğini tehlikeye atan terör örgütleriyle mücadele etmeye yönelik gayretlerini sürdüreceğini sözlerine ekledi.

UN Sicherheitsrat Abstimmung über Waffenruhe in Syrien (picture alliance/ZUMAPRESS.com)

BM'deki ateşkes kararı oy birliği ile alındı

Üçlü telefon diplomasisi

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Görüşme sonrası Berlin'den yapılan açıklamada Rusya'dan ateşkes kararının "acilen" uygulanması için Suriye'ye "maksimum baskının" yapılmasını istediği belirtildi. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ofisinden yapılan bilgilendirmede, BM kararının hızlı ve kapsamlı bir şekilde uygulanmasının önemli olduğunun vurgulandığı belirtildi.   

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drain'in de Salı günü Moskova'da temaslarda bulunacağı açıklandı. 

Rusya'nın çekinceleri

BM'deki Guta oylaması Rusya'nın çekinceleri nedeniyle arka arkaya ertelenmişti. Rusya'nın ateşkes kararına desteğini sağlamak için tasarıda yer alan "Ateşkes 72 saat içerisinde başlayacak" ifadesi çıkarılmış, yerine "gecikmeden" çatışmaların sona erdirilmesi istenmişti.

BM kararının ardından açıklama yapan ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Rusya'yı ateşkes tasarısını geciktirmekle eleştirdi.

Syrien Luftangriffe gegen Ost-Ghouta

400 bin sivilin yaşadığı Doğu Guta'daki saldırılar 4 Şubat'tan bu yana devam ediyor

Rusya'ya Perşembe günü çağrıda bulunduklarını belirten Haley, "O zaman da Güvenlik Konseyi'nin 14 üyesi ateşkes kararının derhal uygulamaya geçirilmesi için hazırdı. Ancak Rusya oylamayı engelledi" dedi. Rusya Suriye'deki iç savaşta şu ana kada 11 BM Güvenlik Konseyi tasarısını veto etti.

Saldırılar devam ediyor

Ateşkes kararına rağmen Doğu Guta'ya yönelik saldırıların sürdüğü belirtiliyor. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Pazar sabahı bölgeye yeni hava saldırılarının düzenlendiğini açıkladı. Bölgenin roketler ve topçu ateşi ile vurulduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'de ordunun ve Rus güçlerin 4 Şubat'tan bu yana yoğun bir şekilde operasyonu düzenlediği Doğu Guta'da 30 günlük ateşkes sağlanması için Cumartesi günü anlaşma sağlamıştı.

Oy birliği ile varılan insani ateşkes kapsamında kuşatma altındaki Doğu Guta'ya tıbbi malzeme götürülecek ve yaralıların tahliyesi gerçekleştirilecek.
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Doğu Guta'ya insani yardım ulaştırılamıyor

Şam'a 10 kilometre uzaklıktaki Doğu Guta'da son yedi gün içerisinde 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bir hafta içerisinde Doğu Guta ölenlerden 127'sinin çocuklar olduğunu söylüyor. Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da 400 bin kişi yaşıyor.

DHA,AFP,AP,rtr/ÖA,BS

© Deutsche Welle Türkçe

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