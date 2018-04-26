Merkel ile Trump ABD’de buluştu

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ABD Başkanı Donald Trump, çalışma toplantısı için Cuma günü Beyaz Saray'da bir araya geldi. İki lider görüşmede İran nükleer anlaşması, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük tarifesi uygulama planını, Kore Yarımadası'ndaki gelişmeler, Rusya ile ilişkiler ve Almanya ile NATO ülkelerinin savunma harcamaları konularını ele aldı.

Görüşme sonrasındaki ortak basın toplantısında konuşan Merkel, Avrupa Birliği (AB) ve Almanya ile ABD arasında adil bir ticari anlaşmaya erişilmesi için görüşmelerin sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) ortaya koyduğu çok yanlı ticaret sistemine uygun bir ticaret istediklerini belirten Merkel, ancak DTÖ'nün uzun yıllardır uluslararası ölçekte çok yönlü bir anlaşma gerçekleştiremediğini aktardı.

Merkel, ABD ile AB arasında ikili bir ticaret anlaşmasını kast ederek, "O sebepten ABD ile bu yönde ikili müzakereler öngörebiliyorum” dedi.

Merkel: Karar Trump'ın

ABD Başkanı Trump tarafından alınan ithal çelik ve alüminyuma zamlı gümrük tarifesi uygulama kararının 1 Mayıs'ta yürürlüğe girip girmeyeceği konusundaki bir soruya cevap veren Başbakan Merkel, Trump ile bu konuda fikir alışverişinde bulunduklarını, ancak kararı Başkan Trump’ın vereceğini aktardı.

Trump ise ABD ile Almanya ve AB arasındaki ticari ilişkilerin “karşılıklı” ve hem kendisi hem de Merkel'in aralarındaki ticaret ilişkisinin daha "adil” olmasını istediğini belirtti.

Trump ayrıca Almanya başta olmak üzere bütün NATO ülkelerinden ortak savunma giderlerine daha fazla katkı sağlamaları yönündeki çağrısını yineledi. Trump çağrısını yineledikten sonra, "NATO müthiş ancak Avrupa’ya bizden daha çok yardım ediyor” dedi. Trump, iki sene önce alınan ülkelerin gayri safi milli hasılalarının yüzde ikisini NATO bütçesine aktarmaları kararı konusunda ısrar ediyor.

Trump: İran nükleer silah yapmayacak

İki lider arasında gündeme gelen konulardan bir tanesi de İran ve Trump’ın yenilenmesini istediği, yoksa çekilmekle tehdit ettiği İran'la imzalanan nükleer anlaşma oldu. Başbakan Merkel 2015 yılında imzalanan anlaşmanın İran’ın Ortadoğu'daki hedeflerine ulaşmasını engellemek için bir “ilk adım” olduğunu ve bu anlaşma üzerinden daha ileriye doğru yol alınabileceğini belirtti. Merkel, aynı zaman bu anlaşmanın İran’ın hedeflerini kontrol altına almak için yeterli olmadığını da söyledi.

Trump’ın 12 Mayıs'a kadar yenilenmesi için mühlet verdiği İran nükleer anlaşmasından çekilmesi halinde ABD'nin İran’a karşı askeri bir güç kullanıp kullanmayacağı sorusuna yanıt veren Trump, askeri seçenek konusunda bir yorumda bulunmayarak, "Onlar nükleer silah yapmayacaklar. Buna güvenebilirsiniz” dedi.

Almanya, Rusya konusunda ABD ile işbirliğinden memnun

Almanya Başbakanı Merkel, bir soru üzerine ABD ile Rusya konusunda işbirliğinden memnun olduğunu ifade etti. Rusya ile yaşanan çatışmalar ve Rusya'nın Suriye'deki rolü konusunda ABD ile "yüksek derecede bir mutabakat” olduğundan bahseden Merkel, ABD Kongresi'nin Rusya'ya karşı aldığı yaptırımların Alman şirketler için ne anlama geleceği konusunda iki ülkenin ticaret bakanlarının görüştüğünü söyledi.

Merkel ile Trump buluşmasından saatler önce tarihi bir buluşma gerçekleştiren ve Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması konusunda mutabık kaldıklarını açıklayan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae İn'in buluşmasını değerlendiren ABD Başkanı Trump, her iki lideri bu tarihi buluşmadan ötürü tebrik etti.

Kore Yarımadası nükleer silahlardan tamamıyla arındırılana kadar Kuzey Kore'ye "en yüksek derecede baskı” uygulamaya devam edeceklerini belirten Trump, Kuzey Kore lideri Kim ile buluşmasını dört gözle beklediğini söyledi. Trump ayrıca bu görüşmenin "önümüzdeki haftalarda” gerçekleşeceğini söyledi.

Merkel de bu buluşmayı "umut dolu devam edeceğini ümit ettiğim bir yolun ilk adımı” olarak tarif etti.

DW,dpa,rtr,AP,AFP/DÇÜ,BÖ

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