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AVRUPA

Merkel ile Macron’dan SPD’ye koalisyon çağrısı

Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Alman Sosyal Demokrat Parti'ye Büyük Koalisyona girmesi çağrısı yaptı.

Frankreich Merkel bei Macron (picture alliance/dpa/POOL EPA/C. P. Tesson)

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Paris'teki buluşmalarında Alman Sosyal Demokratlara çağrıda bulunarak, Pazar günü yapılacak olağanüstü kongrede Hristiyan Birlik partileri ile büyük koalisyona "evet" demelerini, Avrupa'dan yana tavır almalarını, "Avrupa tutkusu" göstermelerini istediler. Merkel Avrupa'daki siyasi faaliyetler açısından "istikrarlı bir hükümete sahip olunmasının çok önemli" olduğuna dikkat çekti. 

Başbakan Merkel özellikle Fransa'da hükümetin kurulmasının beklendiğine işaret ederek, bu nedenle SPD'nin Pazar günü Bonn‘da yapılacak parti kongresinden koalisyon görüşmelerine "yeşil ışık yakılmasını" ümit ettiğini söyledi. Merkel, Sosyal Demokratlar ile aralarında "büyük bir ortak zemin" gördüğünü de belirtti ve "hükümet yönetmek için tavizlerin önemli" olduğunu vurguladı.

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Macron'dan SPD'ye çağrı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da, SPD lideri Martin Schulz'un şimdiye kadar "büyük bir Avrupa tutkusu" sergilediğini belirtti ve şimdi SPD'nin de tüm parti olarak bu "büyük Avrupa tutkusunu göstermesini" ümit ettiğini söyledi. Macron Avrupa'ya ilişkin ortaya attığı önerileri Alman hükümeti olmaksızın gerçekleştiremeyeceğini de bir kez daha yineleyerek, AB reformları için Almanya'ya "ihtiyacı" olduğunu vurguladı.

SPD'nin olağanüstü kongresine iki gün kala Paris'teki bu buluşma, Macron'un Merkel'e verdiği desteğe ilişkin önemli bir işaret olarak algılanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı, AB'nin "yeniden inşası" konusunda ortaya attığı önerileri en belirgin bir biçimde SPD'nin desteklediği gerekçesiyle Almanya'da büyük koalisyondan yana görüş belirtiyor.   

Avrupa'ya ilişkin farklı öneriler

Macron Euro Bölgesi için özel bir bütçe ve ortak para birimine dahil ülkeler için özel bir maliye bakanı talep ediyor. Ancak Hristiyan Birlik partileri ile SPD'nin ön görüşme mutabakat metninde bu konuya değinilmiyor. Olası büyük koalisyon ortakları bunun yerine kriz durumlarında devreye girecek bir Avrupa Para Fonu önerisini benimsiyorlar.      

Ancak Merkel ile Macron, aralarında aşılması mümkün olmayan görüş ayrılıkları bulunmadığını bu buluşma vesilesiyle vurguladılar. Merkel, SPD ile mutabakat metninin "Fransa ile görüş alış verişine platform sağlamak üzere bilinçli olarak böyle hazırlandığını" açıkladı.  

Pazartesi günü her iki ülkenin parlamentoları eski başbakan Konrad Adenauer ile Fransa eski cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'ün 1963 yılında imzaladıkları "Elysee Anlaşması"nın 55'inci yıldönümünü bir törenle kutlayacak. Her iki ülke ortak bir açıklama yaparak, Macron'un önerisi doğrultusunda yeni bir Dostluk Anlaşması imzalayacaklarını ilan edecekler.

afp,reuters,dpa,ÇA/BK

© Deutsche Welle Türkçe    

     

 

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