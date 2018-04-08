Merkel: Duma'da kimyasal silah kullanıldı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Doğu Guta'da kimyasal silah kullanıldığından "şüphesi olmadığını" söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile Berlin'de düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Merkel, "Orada kimyasal silah kullanıldığına dair kanıtların çok, çok açık ve çok anlaşılır olduğu kanısındayım" dedi.

Merkel, "Bunca uluslararası tartışma ve kınamanın ardından orada hala kimyasal silah kullanılmasının çok üzücü olduğunu belirtmek zorundayım" şeklinde konuştu.

BM Güvenlik Konseyi'nin olağanüstü toplanmasını desteklediğini belirten Merkel, muhtemel kimyasal saldırının açık şekilde kınanması çağrısında bulundu. Merkel "Burada çok, çok açık bir dille konuşmalıyız" dedi.

Rusya'nın iddiaların uzmanlarca olay yerinde soruşturulması önerisiyle ilgili olarak da Merkel, "Bence olay bir kez daha incelenebilir ancak bu olayın kınanması konusunda bize yardımcı olmayacaktır" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, pazartesi günü telefonla görüştüğü Merkel'e iddialarla ilgili olarak "spekülasyon ve provokasyon" uyarısında bulunmuştu. Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert de Şam'ın Duma'da kimyasal silah kullandığına yönelik emareler bulunduğunu söyleyerek "zehirli gaz kullanılmasını" kınamıştı.

Aktivistlerin ve sivil toplum kuruluşlarının aktardığı bilgilere göre, Doğu Guta'nın en büyük yerleşim bölgesi olan Duma'daki kimyasal saldırıda 40'tan fazla kişi hayatını kaybetti.

dpa,AFP/BÜ/HS

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