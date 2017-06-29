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ALMANYA

Merkel Davos'ta konuştu: Milli egoizm çözüm değil

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Davos Ekonomik Forumu'nda konuştu. Küresel düzlemdeki "milli egoizm" sorununa vurgu yapan Merkel, küresel sorunların tek taraflı bir anlayışla çözülemeyeceğini söyledi.

Weltwirtschaftsforum 2018 in Davos | Angela Merkel (Reuters/D. Balibouse)

Davos'ta konuşan Angela Merkel

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Bonn'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Konferansı'nda konuşan Merkel, Almanya'nın iklim değişikliğiyle mücadele hedeflerine bağlı kalacağını söyledi. Bu mücadelenin merkezinde kömür tüketiminin azaltılması yer alıyor.

Federal Alman Meclisi'nde komisyon başkanlıklarını hangi partilerin üstleneceği belirlendi. Sağ popülist Almanya İçin Alternatif, yüksek önem taşıyan bütçe komisyonu da dahil olmak üzere üç komisyonun başkanlığını aldı. (23.01.2018)

Sosyal Demokrat Parti (SPD) kongresinde delegeler Hristiyan Birlik Partileri ile koalisyon görüşmelerine başlanmasına onay verdi. Oylamada 642 delegeden 362’si görüşmelere yeşil ışık yaktı. (21.01.2018)

Almanya Başbakanı Angela Merkel, izolasyon ve korumacılığın dünyanın karşı karşıya olduğu sorunlar için bir çözüm olmadığını söyledi.

İsviçre'de düzenlenen Davos Ekonomik Forumu'nda çarşamba günü uluslararası toplumdan temsilcilere hitap eden Merkel, "İzolasyonun bizi ileriye taşımadığına inanıyoruz. Biz korumacılığın doğru çözüm olmadığı konusunda fikir birliğine varmak zorunda olduğumuza inanıyoruz" dedi.

Merkel'in konuşması, ekonomi alanında "Önce Amerika" adını verdiği korumacı politikalar benimseyen ABD Başkanı Donald Trump'ın Davos'a yapacağı ziyaretten bir gün önce gerçekleşti.

İklim değişikliğiyle küresel mücadeleye de değinen Merkel, bu konuda küresel düzlemde "maalesef ABD olmaksızın" çaba sarf edildiğini söyledi.

Merkel, bir siyasi aktörün sürecin adil bir biçimde işlemediği fikrine kapıldığında "tek taraflı değil, çok taraflı çözümler" bulma yolunu tercih etmesi gerektiğini söyledi. Başbakan, konuşmayı gerçekleştirdiği etkinliğin başlığı olan "Parçalanmış Bir Dünyada Ortak Gelecek Yaratmak" tabirinin 2018 yılı için "tamamen doğru" bir ifade olduğunu belirtti.

"Zehir" benzetmesi

Angela Merkel, son yıllarda giderek yükselen sağ popülizmin Avrupa toplumları için bir "zehir" olduğunu söyledi.

Sağ popülist eğilimlerin "çözülmemiş sorunlar" mevcut olduğunda ortaya çıktığını vurgulayan Merkel, son seçimlerde oyların yüzde 12.6'sını alarak meclise giren sağ popülist Almanya İçin Alternatif'in (AfD) adını anmaksızın, Almanya'nın bu gelişmeyi kontrol altına almak için çaba sarfettiğini belirtti.

Weltwirtschaftsforum 2018 in Davos | Angela Merkel (picture-alliance/AP Photo/M. Schreiber)

Almanya'nın dünyadaki rolü

Başbakan Merkel, her ülkede dijitalleşme ve dünya çapındaki değişimlere tüm insanların dahil edilebilmesi konusunda ikilem yaşandığını söyledi.

Birçok ülkede insanların kendilerine "çok taraflı işbirliğinin gerçekten de sorunlarını çözüp çözemeyeceği" sorusunu sorduğunu vurgulayan Merkel, milli egoizm, popülizm ve birçok ülkedeki kutuplaştırıcı atmosferin de muhtemelen insanların duyduğu bu endişeden kaynaklandığını belirtti. Merkel, halihazırda Almanya'da da "on yıllardır görülmemiş bir kutuplaşmanın" sözkonusu olduğunun altını çizdi.

Almanya'nın küresel rolüne de değinen Merkel, "Almanya gelecekte de dünyanın geleceğiyle ilgili sorunların birlikte çözülmesi için üzerine düşeni yapan bir ülke olmak niyetinde" şeklinde konuştu. Merkel, Almanya'da hızlı bir şekilde hükümet kurulmasının bu nedenle de önem taşıdığını kaydetti.

DW/dpa/AP/BÜ/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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