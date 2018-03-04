 Merkel dördüncü kez başbakan | ALMANYA | DW | 14.03.2018
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ALMANYA

Merkel dördüncü kez başbakan

Almanya Başbakanı Angela Merkel Federal Meclis’te yapılan oylamada dördüncü kez başbakanlığa seçildi. Merkel daha sonra Cumhurbaşkanı'ndan görev belgesini aldı.

Bildkombo Angela Merkel (picture-alliance/AP Photo/M. Schreiber)

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koalisyon anlaşmasının imzalanmasının ardından Federal Meclis'te yapılan oylamada dördüncü kez başbakanlık görevine seçildi. Merkel, 24 Eylül 2018'deki genel seçimlerden 171 gün geçtikten sonra yapılan oylamada milletvekillerinin onayını aldı.

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Federal Meclis’te yapılan gizli oylamaya katılan 702 milletvekilinden 688’inin oyu geçerli kabul edildi. Oylamada milletvekillerinin 364’ü Merkel’in başbakanlığını onaylarken 355 milletvekili karşı yönde oy kullandı. 

Merkel’in başbakan seçilebilmesi için 355 milletvekinin oyunu alması gerekiyordu. Koalisyonu oluşturan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) mecliste 399 milletvekili bulunuyor. Federal Meclis’teki toplam milletvekili sayısı ise 709.

Meclis Başkanı Wolfgang Schäuble, sonuçların belli olmasının ardından Almanya’nın yeni başbakanına görevinde "başarı ve güç" temennisinde bulundu.

Başbakan Merkel de oylamanın ardından Bellevue Sarayı’na giderek Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’den görev belgesini aldı. 

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Oylama sonucuna tepkiler 

Hristiyan Birlik partileri Meclis Grup Başkanı Volker Kauder, Merkel’in başbakanlığının onaylanmasıyla ilgili olarak "Çok sevinçliyiz" dedi. Merkel’in bir önceki hükümet döneminde de meclisteki bütün milletvekillerinin oyunu almadığını belirten Kauder, "Kolay bir koalisyon olmadığının bilincindeyim" şeklinde sözlerini sürdürdü.

SPD Meclis Grup Başkanı Andrea Nahles ise oylama sonucuyla ilgili olarak "Beklediğimden daha fazla karşı oy geldi" diye konuştu.

Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner "Sayın Merkel’i seçmedim ve bu bir sır değil" derken Yeşiller Meclis Grubu'ndan Britta Haßelmann da Merkel'in Yeşiller grubundan destek almadığını söyledi. Haßelmann, "Merkel'i desteklemedik, çünkü büyük koalisyonun yeni bir baskısı söz konusu" dedi.

Sol Parti ise oylama sonucunun koalisyon içinde "parçalanma" yaşandığının göstergesi olduğu görüşünde. Parti eş başkanı Katja Kipping "Başbakan olabilmek için gereken sınırı sadece dokuz milletvekili ile geçti. Bu pürüzlü bir başlangıç" dedi. 

24 Eylül'deki seçimlerin ardından yaklaşık altı ay boyunca hükümetsiz kalan Almanya'da Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) üzerinde uzlaştıkları koalisyon anlaşmasını 12 Mart Pazartesi günü Berlin'de imzalamıştı.
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AFP, Reuters,KNA/HT/HS
© Deutsche Welle Türkçe

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