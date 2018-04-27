 Merkel: Almanya NATO′ya katkısını artıracak | ALMANYA | DW | 28.04.2018
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ALMANYA

Merkel: Almanya NATO'ya katkısını artıracak

ABD Başkanı Trump’ın NATO ortak savunma giderlerine katkının artırılması çağrısına yanıt veren Almanya Başbakanı Merkel, 2019 yılında bu katkının gayri safi milli hasılanın yüzde 1,3’ünü oluşturacağını açıkladı.

Verladung Panzer nach Litauen (Getty Images/S. Gallup)

Almanya Başbakanı Angela Merkel Washington’da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede gündeme gelen konulardan biri de NATO üyesi ülkelerin ortak savunma giderlerine yaptığı katkı oldu. Trump’ın başta Almanya olmak üzere bütün NATO ülkelerinden ortak savunma giderlerine daha fazla katkı sağlamaları yönündeki çağrısına Merkel yanıt verdi. Almanya Başbakanı Merkel, Trump ile ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, Almanya’nın savunma giderlerine katkısını artırmakla yükümlü olduğunun altını çizdi. Merkel, NATO'ya üye ülkelerin ortak savunma giderlerine katkısını  artırma konusundaki uzlaşmaya Almanya'nın da uyacağını vurguladı. Merkel, 2019 yılında Almanya’nın ortak savunma giderlerine katkısının gayri safi milli hasılanın yüzde 1,3'ünü oluşturacağını belirtti.

USA Washington | Präsident Donald Trump & Angela Merkel, Bundeskanzlerin (Getty Images/AFP/B. Smialowski)

Pompeo'dan Almanya'ya eleştiri

NATO’ya üye ülkelerin dışişleri bakanlarının Cuma günü Brüksel’de yaptığı toplantıda da, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Almanya’yı eleştirmişti. Pompeo, "Almanya, savunma giderleri konusunda Aralık 2014 kararlaştırılan yükümlülüklerini dikkate almıyor” demişti.

NATO’ya üye ülkeler, Aralık 2014'te Galler’de yaptıkları toplantıda, gelecek on yıl içinde gayri safi milli hasılalarının yüzde 2'sini ortak savunma harcamalarına aktarma konusunda uzlaşmaya varmıştı. ABD yönetimi, özellikle güçlü bir ekonomisi olan Almanya’yı eleştiriyor. Almanya’nın ortak savunma giderlerine katkısı gayri safi milli hasılanın yüzde 1,24’ünü oluşturuyor.

Brüksel’deki NATO toplantısına katılan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da, Almanya'nın bu talebi “kademeli olarak yerine getireceğini” söyledi. Almanya’nın Suriye ve Irak’ta insani yardım yaptığını hatırlatan Maas, Çarşamba günü Brüksel’de yapılan Suriye'ye yardım toplantısında da en büyük katkıyı Almanya’nın sağladığına dikkat çekti.

Maas, Almanya’nın Suriye halkı ve komşu ülkelerdeki Suriyeli mülteciler için 1 milyar euro ek yardım yapacağını açıklamıştı.

AFP/JD,GY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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