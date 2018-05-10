Merkel: ABD ile ilişkiler önemini koruyacak

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekilen ABD'yi yeniden eleştirirken aynı zamanda Atlantik aşırı ilişkilerin önemine de işaret etti. Federal Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında konuşan Merkel "Şu günlerde içinde bulunduğumuz bütün güçlüklere rağmen Atlantik aşırı ilişkiler şimdi olduğu gibi ileride de büyük önem taşıyacaktır”, dedi.

İran'ın atom bombası geliştirmesini önlemek için imzalanan nükleer anlaşmadan ABD'nin çekilmesi Avrupa ile Kuzey Amerika arasındaki ittifakın değerinin sorgulanmasına yol açmıştı. Almanya'nın NATO ve Avrupa Birliği üyesi olmasının önemine dikkat çeken Başbakan Merkel "Bir ülke güvenliğini kesin olarak tek başına garanti altına alamaz” dedi.

Angela Merkel nükleer anlaşmanın "ideal" olmadığını ancak İran'ın anlaşmanın şartlarına uyduğunu söyledi. "Tahran yönetiminin roket geliştirme programının ve Ortadoğu'daki anlaşmazlıklarda takındığı tavrın harekete geçilmesini gerektirdiği hususunda ABD Başkanı Donald Trump ile hemfikir olduğunu" belirten Merkel ancak bu konuların nükleer anlaşmadan çekilmeden ve mevcut anlaşma temelinde ele alınmasının doğru olacağını dile getirdi.

Savunma harcamaları artacak

Almanya Başbakanı savunma bütçesinin önümüzdeki yıllarda arttırılacak olmasını savunduğu konuşmasında amacın silahlanmak değil, Alman ordusunu günün gereklerine uygun şekilde donatmak olduğunu söyledi.

Başbakan, Alman askerlerinin dış görevlerde ve yurt ile ittifak savunmasında üzerine düşen görevleri yerine getirebilecek düzeye getirilmesi gerektiğini dile getirdi. Almanya'nın savunma bütçesine bu yıl 38 milyar 500 milyon, 2019 da ise 41 milyar 500 milyon euro ayrılması öngörülüyor. Savunma Bakanlığı'nın savunma bütçesine daha fazla kaynak ayrılması şeklindeki talebi Maliye Bakanı Olaf Scholz tarafından geri çevrilmişti.

DW, dpa, Reuters/AG, BK

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