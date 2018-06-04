 Merkel: AB Komisyonu′nun küçültülmesi gündeme gelebilir | AVRUPA | DW | 04.06.2018

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AVRUPA

Merkel: AB Komisyonu'nun küçültülmesi gündeme gelebilir

Başbakan Angela Merkel, AB Komisyonu'nun küçültülmesi ihtimalinin bir "tabu" olarak görülmemesi gerektiğini söyledi. Merkel ayrıca, BM Güvenlik Konseyi'nde bulunan AB ülkelerine "Avrupa'yı temsil etme" çağrısı yaptı.

Temmuz 2017'deki G20 zirvesinde AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Almanya Başbakanı Angela Merkel

Temmuz 2017'deki G20 zirvesinde AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Almanya Başbakanı Angela Merkel

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun küçültülmesinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Pazartesi günü Berlin'de açıklamalarda bulunan Merkel, "faaliyet kabiliyeti daha yüksek" ve "daha hızlı işleyen" bir AB'ye ihtiyaç olduğunu ve bu yüzden Komisyon'un küçültülmesinin bir "tabu" olarak görülmemesi gerektiğini belirtti.

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AB içerisinde "birlik" çağrısında bulunan Merkel, Avrupa'nın "bir dönüm noktasında bulunduğunu" kaydetti. AB'nin mevcut halindeki gibi kaldığı takdirde dünyada bir ağırlığının kalmayacağını savunan Başbakan, "çok özel bir siyasi birlikteliğe" ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

"Avrupa'yı temsil edin"

İklimin yanı sıra mali konularda da sürdürülebilirlik perspektifinin önemine vurgu yapan Merkel, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde temsil edilen AB üyesi devletlerin kendilerini gelecekte birer Avrupa temsilcisi olarak görmelerini istedi.

Başkanlığını 2014 yılından bu yana eski Lüksemburg Başbakanı Jean-Claude Juncker'in yaptığı AB Komisyonu, AB'nin "siyasi ve stratejik yönünü çizen" karar alma birimi konumunda.

© Deutsche Welle Türkçe

rtr/BÜ,GY

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